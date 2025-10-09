Einde van zijn carrière: Belgische renner zegt of hij er alles uithaalde

Baptiste Planckaert beëindigde zijn professionele wielerloopbaan woensdag in Zele, een locatie met symbolische waarde. In 2013 boekte hij daar een overwinning, op een moment dat zijn carrière op de rand van de afgrond stond toen de ploeg stopte.

Planckaert begon zijn profcarrière in 2010 bij Landbouwkrediet, op 21-jarige leeftijd. In 2016 kende hij een succesvol seizoen met zeges in La Polynormande, de Tour du Finistère, een rit in de Czech Cycling Tour en het eindklassement van de Tour de Normandie.

Drie jaar later, in 2019, voegde hij Rund um Köln toe aan zijn palmares. Gedurende zijn loopbaan reed hij onder meer twee seizoenen voor Katusha-Alpecin en vier jaar bij Intermarché-Wanty, een ploeg actief op WorldTour-niveau.

Carrière

Na zijn afscheidswedstrijd in Zele gaf Planckaert aan dat hij tevreden terugblikt op zijn carrière. “Of ik alles uit mijn carrière heb gehaald? Op de laatste twee jaar na wel”, stelde hij in Het Nieuwsblad. Hij merkte op dat het wielrennen in de loop der jaren aanzienlijk is veranderd. “Ik heb de koers zien evolueren. Jaar na jaar gaat het er sneller aan toe en dat heeft met verschillende zaken te maken.”

Zijn laatste koersdagen waren fysiek zwaar. “Een kermiskoers als deze is ook niet simpel. Ik heb vandaag echt afgezien. Dinsdag reed ik nog Binche-Chimay-Binche en daar was ik niet van gerecupereerd”, aldus Planckaert. “Er zat niet veel meer op, maar toch probeer je er altijd het beste van te maken.”

Vrijheid

Over zijn toekomstplannen bleef Planckaert nuchter. “Wat morgen brengt, zien we wel”, gaf hij aan. De overgang naar een leven zonder koers lijkt hem voorlopig te bevallen. “Ik ben echt blij dat ik er vanaf ben. Wanneer iedereen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen zal beginnen, kan het wel ne keer pikken, maar dat gaat wel over.”

De vrijheid die nu voor hem ligt, omschreef hij als positief. “Vanaf nu moet er niets meer en dat is een zalige gedachte.” Daarmee sloot hij een hoofdstuk af dat ruim vijftien jaar duurde, samen met zijn broers Edward en Emiel.