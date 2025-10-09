Geen Israel-Premier Tech in de Ronde van Lombardije: organisator komt met uitleg

Wielerploeg Israel-Premier Tech zal zaterdag niet deelnemen aan de Ronde van Lombardije. De beslissing volgt op eerdere terugtrekkingen uit het Italiaanse najaarsprogramma en is genomen om veiligheidsredenen.

Israel-Premier Tech heeft zijn deelname aan Italiaanse wedstrijden dit najaar aanzienlijk teruggeschroefd. De ploeg was al afwezig bij diverse semiklassiekers in de aanloop naar de Ronde van Lombardije.

Onderling overleg

Volgens de organisatie RCS is de beslissing om ook deze koers te schrappen, “in onderling overleg genomen”. De afwezigheid van Israel-Premier Tech in Italië komt niet onverwacht. De ploeg had eerder al aangegeven dat veiligheidsoverwegingen een rol spelen bij het bepalen van hun wedstrijdkalender.

De situatie rond Israel-Premier Tech is de afgelopen maanden verscherpt, mede door externe reacties op hun aanwezigheid in internationale koersen. Hun deelname aan de Vuelta was als een rode lap voor pro-Palestijnse demonstranten.

Onder druk

Maandag maakte Israel-Premier Tech bekend dat het zijn band met Israël zal verbreken tegen 2026. Ondanks deze toekomstige veranderingen blijft de ploeg voorlopig onder druk staan.

De beslissing om niet deel te nemen aan de Ronde van Lombardije is het sluitstuk van een reeks terugtrekkingen uit Italiaanse wedstrijden.