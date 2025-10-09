"Ik ben daar niet mee akkoord": Mathieu van der Poel staat duidelijk op zijn strepen

Mathieu van der Poel heeft in een interview met Het Laatste Nieuws zijn visie gedeeld op de toenemende belasting binnen het professionele wielrennen. Hij sprak over mentale druk, het belang van ontspanning buiten de sport, en zijn persoonlijke motivatiebronnen.

Mathieu van der Poel stelt vast dat de druk op kopmannen aanzienlijk is toegenomen. “Ik denk dat de druk op ons hoger is geworden”, vertelt de Nederlander. Hij wijst op de veranderde koersstijl, intensievere voorbereidingen en het belang van hoogtestages.

“De wedstrijden zijn lastiger, want er wordt ook anders gekoerst. Tel daarbij ook de hoogtestages en lange voorbereidingen... Dat weegt door, en als kopman moet je er altijd staan”, gaat hij verder.

Mentale rust

In dat kader uitte hij ook bedenkingen bij de vermeende nood aan mentale rust bij collega-renners. “Bij Tadej blijkt dat wel mee te vallen, als ik zie hoe die de jongste weken weer aan het rondvliegen is...”, aldus Van der Poel.

Van der Poel benadrukt het belang van een leven naast de fiets. “Het is belangrijk om ook een leven - bij mij is dat golf geworden - naast de fiets te hebben”, stelde hij. Hij merkt op dat jonge renners dat anders doen. “Ze zijn te gefocust op die fiets. Wanneer het goed gaat, valt dat mee, maar bij een tegenslag, blijven ze daar in vastzitten.”

Motivatie uit succes

Zelf heeft hij ervaring met fysieke tegenslagen. “Ik heb in het verleden ook al moeten terugknokken na tegenslag - knieoperaties, rugproblemen”, gaf hij aan. Over het idee dat tegenslag leerzamer is dan succes, is hij duidelijk. “Ze zeggen dat je meer leert uit tegenslag dan uit succes, maar ik ben daar niet mee akkoord. Ik haal meer motivatie uit eigen succes.”