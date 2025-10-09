"Ik moet er geen tekening bij maken": Nog meer concurrentie op komst voor Evenepoel

De dominantie van Tadej Pogacar blijft het internationale wielerpeloton beheersen. In een interview met Het Nieuwsblad blikt bondscoach Serge Pauwels vooruit op de opkomst van het Franse talent Paul Seixas en de positie van Remco Evenepoel in het klassementenwielrennen.

Volgens Pauwels is Seixas klaar voor een doorbraak bij de profs. “Wat we op de voorbije kampioenschappen hebben gezien, is heel straf”, stelt hij in de krant. De Franse renner maakte indruk op het WK en EK en wordt door Pauwels beschouwd als een potentiële podiumkandidaat in de Tour binnen twee tot drie jaar.

Grote verwachtingen

Tegelijkertijd waarschuwt Pauwels voor de verwachtingen die rond Seixas ontstaan. “Pas op, als iedereen dat begint te roepen dan ligt er enorm veel druk op die jongen”, aldus de bondscoach. Hij hoopt dat deze druk niet verlammend zal werken.

Pauwels ziet in Seixas een renner met een veelzijdig profiel. “Hij klimt bijzonder goed en is sterk tegen de klok, ik moet er dus geen tekening bij maken”, verklaart hij. Volgens de bondscoach is de Tour mogelijk nog te vroeg, maar biedt de Giro of Vuelta al kansen in het komende seizoen. “Hij is in staat om top 10 te rijden en een ritzege mee te pikken.”

Eendagswedstrijden

Wat betreft eendagswedstrijden nuanceert Pauwels de verwachtingen. “In eendagswedstrijden kan hij ook verrassen, maar ik zie hem de eerste vijf jaar geen klassiekers als De Ronde of Roubaix rijden om Pogacar te bekampen.” Wel acht hij Luik-Bastenaken-Luik op kortere termijn haalbaar voor Seixas.





Hoe doe aan ook wordt hij een te duchten tegenstander voor Remco Evenepoel. Onze landgenoot zal zeker rekening moeten houden met de Fransman. “Pogacar is ouder en zal ooit minder sterk worden, en dan is Seixas degene die klaarstaat om over te nemen”, besluit Pauwels.