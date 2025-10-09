Zien we hem in het veld? Trainer Kurt Bogaerts doet boekje open over crosswinter van Tom Pidcock

Tom Pidcock beëindigt zijn wielerjaar met een dubbel programma: deelname aan de Ronde van Lombardije op zaterdag en het WK gravel op zondag. Trainer Kurt Bogaerts licht bij Sporza toe hoe deze planning tot stand kwam en wat dit betekent voor Pidcocks wintercampagne.

Volgens Bogaerts stond het WK gravel al vroeg op Pidcocks agenda. “Tom zei al in het begin van het jaar dat hij absoluut het WK gravel wou doen”, klinkt het bij Sporza. De reden was duidelijk. “Hij wou het seizoen op een plezante manier afsluiten. Offroad-wedstrijden geven Tom een goed gevoel.”

WK gravel een week vervroegd

De oorspronkelijke planning voorzag het WK gravel in Nice op 18 en 19 oktober. Door organisatorische problemen werd het evenement vervroegd en verplaatst naar Nederlands Limburg. “Ze hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt door de locatie en de datum van het WK gravel te veranderen”, aldus Bogaerts.

Indien Pidcock zondag wint, voegt hij een derde wereldtitel toe aan zijn palmares. Enkel de wegwereldtitel ontbreekt dan nog. Bogaerts bevestigt dat Pidcock zijn ambities verder uitbouwt. “Door zijn derde plek in de Vuelta heeft Tom nog meer vertrouwen gekregen voor de grote rondes”, stelt hij. Ook in de klassiekers blijft hij mikken op resultaten. “Hij wil op het einde van zijn carrière een zo breed mogelijke erelijst.”

Zal Pidcock nog veldrijden?

De veldritcampagne lijkt ondergeschikt te worden aan zijn wegprogramma. “De kans is heel klein dat Tom deze winter gaat crossen, maar het is niet uitgesloten”, aldus Bogaerts. “We moeten er gewoon over waken dat Tom voldoende rustperiodes en opbouwperiodes heeft.”

Pidcock streeft volgens zijn trainer naar competitiviteit in elke discipline. “Tom wil overal waar hij start meedoen om te winnen en dan is een goeie voorbereiding cruciaal”, besluit onze landgenoot over de Brit.