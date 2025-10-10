Belgian Cycling maakt selectie bekend voor WK op de piste in Chili

De Sporttechnische Commissie van Belgian Cycling heeft de officiële selectie bekendgemaakt voor het WK Piste Elite in Santiago. Het evenement vindt plaats van woensdag 22 tot en met zondag 26 oktober 2025 in Chili.

Voor de fondnummers bij de dames zijn vijf rensters geselecteerd: Shari Bossuyt, Katrijn De Clercq, Hélène Hesters, Marith Vanhove en Luca Vierstraete.

Deze selectie werd bevestigd door bondscoaches Tim Carswell en Jonathan Mitchell, in een officiële mededeling van Belgian Cycling aan onze redactie.

Het programma voor de dames omvat onder meer de ploegenachtervolging op 22 en 23 oktober, de scratch op 22 oktober, de afvalling op 23 oktober, het omnium op 24 oktober, de 1 km tijdrit, individuele achtervolging en ploegkoers op 25 oktober, en de puntenkoers op 26 oktober.

Selectie en programma voor de heren

Bij de heren zijn zes renners geselecteerd voor de fondnummers: Jasper De Buyst, Lindsay De Vylder, Jules Hesters, Fabio Van den Bossche, Noah Vandenbranden en Milan Van den Haute. Voor de sprintdiscipline is Lowie Nulens opgenomen in de selectie.

Het herenprogramma start op 22 oktober met de kwalificaties en eerste ronde van de ploegenachtervolging. Op 23 oktober volgen de finales van die discipline, evenals het keirin en de scratch. De individuele achtervolging en puntenkoers staan gepland op 24 oktober. Op 25 oktober vinden de kwalificaties en eerste rondes van de sprint plaats, samen met het omnium. De finales van de sprint, de afvalling en de ploegkoers worden op 26 oktober gereden.