De grootste blessures van Evenepoel: zolang was hij buiten strijd in zeven jaar Quick-Step

Zaterdag rijdt Remco Evenepoel zijn laatste koers voor Soudal Quick-Step. Na zeven seizoenen bij de Belgische ploeg maakt hij de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Een terugblik in cijfers op een opmerkelijke carrière.

Sinds zijn debuut in 2019 verzamelde Evenepoel 68 zeges in het shirt van Soudal Quick-Step. Zijn eerste overwinning boekte hij op 13 juni 2019 in de tweede etappe van de Ronde van België. Tijdens die rit reed hij zodanig hard dat Victor Campenaerts ten val kwam in zijn wiel.

Van de 68 overwinningen vonden er 33 plaats op WorldTourniveau of tijdens internationale kampioenschappen. Tot zijn palmares behoren onder meer twee zeges in Luik-Bastenaken-Luik, eindwinst in de Vuelta, vier wereldtitels (drie in het tijdrijden, één op de weg) en twee olympische titels (één in het tijdrijden, één op de weg).

Evenepoel debuteerde op negentienjarige leeftijd bij de Belgische topformatie. Zijn prestaties op jonge leeftijd trokken internationaal de aandacht, mede door zijn dominante rijstijl en snelle ontwikkeling binnen het profpeloton.

Anderhalf jaar blessureleed

Ondanks zijn successen kende Evenepoel ook tegenslagen. In totaal was hij 462 dagen uit competitie door blessures, dat is anderhalf jaar van de zeven seizoenen die hij bij Quick-Step aan de slag was.





2020: Lombardije

De zwaarste was de crash in de Ronde van Lombardije in 2020, waarbij hij in een afdaling van de Muro di Sormano in een ravijn terechtkwam. Hij liep een bekkenbreuk op en keerde pas 268 dagen later terug in koers.

2024: Baskenland

In april 2024 kwam hij ten val in de Ronde van het Baskenland. De diagnose luidde: een gebroken sleutelbeen en schouderblad. Deze blessure hield hem 58 dagen aan de kant.

2024: Bpost

Tijdens een trainingsongeval in de winter van 2024 botste Evenepoel op een postvoertuig. Daarbij liep hij breuken op in zijn rib, rechterschouderblad en rechterhand, evenals een luxatie van het sleutelbeen. Zijn rentree volgde 136 dagen later in de Brabantse Pijl.