Grote droom van Mathieu van der Poel komt opnieuw stapje dichterbij

Mathieu van der Poel blijft altijd maar op zoek naar nieuwe uitdagingen. Veldrijden maakt kans op olympische erkenning in 2030, wat voor de Nederlander weer een leuk extraatje kan worden.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) overweegt een herziening van het olympisch programma, waarbij veldrijden mogelijk wordt toegevoegd aan de Winterspelen van 2030.

“Ik denk dat er een goede kans is dat het gebeurt”, zegt Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics, bij Wielerrevue. Hij wees op de openheid van IOC-voorzitter Kirsty Coventry voor nieuwe disciplines buiten het stadion.

Gesprek met Lappartient

Volgens Coe past veldrijden binnen het concept van wintersporten en zou het, samen met veldlopen, kunnen plaatsvinden op een gedeeld parcours in de Franse Alpen. “Dat idee is voortgekomen uit een gesprek dat ik met David Lappartient heb gehad”, aldus Coe. Het voorstel maakt deel uit van het fit for the future-programma van het IOC, dat gericht is op relevantie en vernieuwing.

Naast veldrijden worden ook indoorsporten, zoals judo, overwogen voor een verschuiving naar de wintereditie. Coe benadrukte dat deze aanpassingen de grootste herziening in een generatie kunnen vormen. “De Spelen moeten relevant blijven”, stelde hij wel.





Nieuwe olympische uitdaging voor Van der Poel

Mathieu van der Poel heeft eerder aangegeven te mikken op deelname aan de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles, waar hij wil uitkomen in het mountainbiken. De mogelijke toevoeging van veldrijden aan het winterprogramma in 2030 biedt hem een extra kans op olympische deelname.

De concrete uitwerking van het plan is nog in ontwikkeling, maar de signalen vanuit het IOC en World Athletics wijzen op een serieuze intentie. Voor Van der Poel, die uitblinkt in meerdere disciplines, zou dit een nieuwe mijlpaal kunnen betekenen in zijn carrière.