Heeft Mathieu van der Poel spijt dat hij niet deelnam aan het WK in Rwanda?

Mathieu van der Poel blikt in Het Laatste Nieuws terug op zijn beslissing om niet deel te nemen aan het WK in Rwanda. Hij bevestigt dat deze keuze bewust en doordacht was, zonder spijtgevoelens.

Mathieu van der Poel volgde het WK op afstand, vanuit Amerika. “Ik heb het WK gezien, dat kwam goed uit met het tijdsverschil in Amerika. Toen ik ‘s ochtends wakker werd, was het nog 130 kilometer tot aan de streep. Tegenwoordig begint dan de finale en moet je echt al beginnen met kijken, dat bleek ook…”

Topfavorieten

Op de vraag of hij spijt had van zijn afwezigheid, reageert Van der Poel resoluut. “Neen. Ik heb vooral gekeken met het besef dat ik een goede keuze heb gemaakt om niet deel te nemen en mijn planning de juiste bleek.” Hij benadrukt dat deelname aan een kampioenschap niet vanzelfsprekend is, zelfs niet voor topfavorieten.

Nochtans was een medaille zeker mogelijk geweest voor de Nederlander. Daar heeft hij begrip voor. “Ik vind dat je als renner niet enkel een koers of WK moet rijden als er een kans is om te winnen. Want anders kan Pogacar bijna overal alleen aan de start gaan staan.”

Geen EK voor Van der Poel

Ook het EK in Frankrijk liet hij links liggen. “Ik denk dat het duidelijk was op het WK en ook EK dat er weinig of geen kansen voor mij lagen. Zeker als je ziet hoe hard er gekoerst is en hoe weinig renners er zijn gefinisht.”





Van der Poel blijft dan ook bij zijn eerste idee, dat het WK links laten liggen de enige juiste keuze was die hij kon en moest maken. Zeker ook richting deze winter en volgend seizoen had hij die periode van rust nodig.