Vader Evenepoel onthult de overwinning van zijn zoon waar hij het meest fier op is

Patrick Evenepoel, vader van wielrenner Remco Evenepoel, heeft in een interview met La Capitale aangegeven welke verwezenlijking van zijn zoon hem het meest trots maakt. Zijn antwoord richt zich verrassend genoeg niet op sportieve prestaties, maar op familiale en persoonlijke ontwikkeling.

Vader Evenepoel haalt geen gewonnen wedstrijd van zijn zoon Remco aan als mooiste overwinning, maar wel de mijlpalen die Oumi en Remco in hun leven behaald hebben. Tijdens de uitreiking van het diploma van Oumi werd Patrick Evenepoel getroffen door het pad dat het koppel samen heeft afgelegd. “Ze waren verenigd in de successen en in de moeilijkheden, met een buitengewone verbondenheid”, klinkt het.

Gezinsleven

Volgens Evenepoel is een stabiele thuissituatie essentieel voor succes, zowel in de sport als in de academische wereld. “Het succes van een kampioen hangt af van een evenwichtig gezinsleven en dat geldt ook voor een universiteitsstudente”, aldus zijn uitleg.

Evenepoel onderstreepte dat Remco en Oumi elkaar doorheen moeilijke periodes hebben gesteund. “Ze hebben elkaar wederzijds gesteund”, stelde hij. Hij verwees specifiek naar de maanden december en januari, waarin Oumi hard werkte om haar diploma te behalen. “Ze heeft gewerkt, vooral in de moeilijke periode”, gaf hij aan.

Tijdens een etentje na de diploma-uitreiking bracht Oumi een persoonlijk eerbetoon aan Remco. “Ze had een kleine toespraak voorbereid, het was ontroerend”, aldus Patrick Evenepoel. “Ze heeft haar diploma niet gekregen op een presenteerblaadje.”





Ouderlijke waardering boven sportieve roem

En er was meer. “We zijn fier op hoe Remco omgaat met de opvoeding die wij hem hebben gegeven”, verklaarde hij. Hij maakte duidelijk dat zijn perspectief als vader verschilt van dat van een supporter. “Het oog van ouders op een kampioen is heel anders dan dat van een supporter, geloof me.”

Tot slot benadrukte hij dat zijn bezorgdheid die van een gewone vader is, en niet gericht is op het palmares van zijn zoon. “Mijn bekommernis is die van een papa, zoals alle anderen. Niet die van zijn erelijst”, besloot hij.