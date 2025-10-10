Vorig jaar de beste crosser na Mathieu van der Poel zit met vervelend gevoel: "Het is frustrerend"

Laurens Sweeck eindigde vorig seizoen als tweede in het aantal overwinningen, met zeven zeges in het veld. Enkel Mathieu van der Poel deed beter met acht overwinningen.

Laurens Sweeck erkent de impact van de grote namen in het veldrijden. Ook hij krijgt er ongelofelijk mee af te rekenen. “Ik durf te zeggen dat dit af en toe weleens frustrerend is”, aldus de renner in Gazet van Antwerpen.

Veel aandacht

Hij verduidelijkt dat de aanwezigheid van Van der Poel en Van Aert het verloop van het seizoen sterk beïnvloedt. “Als ze niet meerijden, wordt dat telkens aangehaald en als ze wel aanwezig zijn, gaan ze met heel veel aandacht lopen”, stelt Sweeck. De twee topcoureurs stappen doorgaans later in het seizoen in, wat volgens hem een trend is geworden.

Sweeck merkt op dat het combineren van disciplines steeds vaker voorkomt. “Zij hebben andere doelstellingen doorheen het wielerjaar en stappen daardoor later in het cross-seizoen”, zegt hij. Hij wijst op de evolutie binnen de sport. “Veel wegrenners combineren verschillende disciplines op hoog niveau. Waarheen de cross hierdoor zal evolueren, zal nog moeten blijken.”

Sweeck legt focus op EK en Superprestige

Voor het komende seizoen richt Sweeck zich in eerste instantie op het Europees kampioenschap in Middelkerke. “Dat vele zand moet me echt liggen.” Een bijkomend voordeel is de afwezigheid van de grote namen tijdens het EK.





“Bovendien zijn de grote kanonnen er dan nog niet bij”, aldus Sweeck. Hij ziet het kampioenschap als een uitgelezen kans: “Ik beschouw dat als een mooie kans om eens een internationale trui te kunnen pakken.”

Naast het EK richt Sweeck zich op het klassement van de Superprestige. “Voor het overige richt ik me vooral op de Superprestige. En de rest zien we nog wel”, besluit hij.