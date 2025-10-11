📷 Na drie weken rust en radiostilte: Wout van Aert maakt meteen indruk

Voor Wout van Aert zit het seizoen er al even op, hij reed drie weken geleden zijn laatste koers. Van Aert heeft de draad ondertussen opnieuw opgepikt.

Al op 20 september zette Wout van Aert een punt achter zijn wegseizoen, hij werd toen 18de in de SUPER 8 Classic. Slechts twee keer kon Van Aert winnen, maar in de Giro en de Tour boekte hij wel twee prachtige ritzeges.

Dat Van Aert zo vroeg een punt zette achter zijn seizoen, heeft meerdere redenen. Met het voorjaar, de Giro en de Tour lag het zwaartepunt van zijn seizoen al in de eerste helft van het seizoen. Het WK en EK was ook veel te zwaar voor hem.

Vorig jaar zag Van Aert ook zijn winter grotendeels in het water vallen door een zware knieblessure, die hij opliep in de Vuelta. Dit tussenseizoen wil Van Aert dan ook gebruiken om een stevige basis te leggen en te verbeteren.

Van Aert gaat lopen na drie weken rust

De fiets zou Van Aert drie à vier weken aan de kant laten. Exact drie weken na zijn laatste koers heeft Van Aert nog niet gefietst, maar hij ging wel al lopen. In zo'n 52 minuten liep Van Aert net geen 11 kilometer.

Na drie weken rust heeft Van Aert dus de draad weer opgenomen met al een stevig tempo. De fiets zal binnenkort ook weer van stal gehaald worden, maar het zal wellicht tot december duren voor Van Aert het veld induikt.