🎥 Opnieuw drama bij Nederlandse vrouwen op WK gravel: "Snap het gewoon niet"

De Nederlandse Lorena Wiebes heeft het WK gravel gewonnen. Bij de Nederlandse ploeg was er opnieuw discussie over de vreemde tactiek.

Op het WK gravel leek Shirin van Anrooij op weg naar de regenboogtrui, maar in de slotkilometer werd ze nog teruggehaald door haar landgenoten. Yara Kastelijn reed het laatste gaatje dicht, met Marianne Vos en Lorena Wiebes in haar wiel.

Wiebes sprintte naar goud, Van Anrooij werd pas vijfde. "Ik snap gewoon niet waarom het dichtgereden moest worden", zei Van Anrooij bij NOS. "Het is duidelijk: als er eentje op kop rijdt die zeker weten wereldkampioen wordt en die komt uit hetzelfde land, laat je die rijden."

"Ik snap dat iedereen voor de titel wil gaan, maar Persico wordt ook nog gewoon derde. Anders waren we één, twee, drie. Dus ja, ik baal er gewoon heel erg van." Vos pakte het zilver, de Italiaanse Persico het brons.

Wiebes bedankt Kopecky

Wiebes kreeg in de achtervolging op Van Anrooij ook hulp van haar Tsjechische ploeggenote Julia Kopecky van SD Worx-Protime. "Ik moet haar echt dankbaar zijn", zei Wiebes achteraf. "Julia deed heel goed werk. Ze was zelf sterk, maar reed vol gas voor mij."

"Het is uiteindelijk ook onze eigen ploeg die in dit WK een hoop investeringen steekt, om ons van materiaal te voorzien. De bondscoach (Laurens ten Dam, nvdr.) had het vooraf ook al gezegd: uiteindelijk is het een beetje ieder voor zich hier."

