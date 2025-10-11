🎥 Opnieuw tweede: Evenepoel geeft reden waarom hij helemaal niet reageerde op aanval van Pogacar

Remco Evenepoel moest ook in de Ronde van Lombardije tevreden zijn met de tweede plaats. Net als op het WK en het EK was Tadej Pogacar te sterk voor de olympische kampioen.

Op zo'n 36,5 kilometer van de streep viel Tadej Pogacar aan op de laatste lange beklimmingen, Remco Evenepoel drong in tegenstelling tot het EK niet aan. Hij richtte zich in zijn laatste koers voor Soudal Quick-Step op de tweede plaats.

"Vervaeke zat in de kopgroep, wat ook ons plan was vooraf. Mijn ploeg heeft me de hele dag goed vooraan gehouden, alles ging goed vandaag. Ik denk niet dat ik iets fout heb gedaan", zei Evenepoel bij Cycling Pro Net.

Waarom reageerde Evenepoel niet op Pogacar?

Evenepoel zat niet in het wiel van Pogacar op de lange beklimming, Del Toro zat er nog tussen. Al had dat volgens Evenepoel niet veel verschil gemaakt. "Mijn positie op de lange beklimming was ook goed."

"Ik zat in het wiel van UAE Team Emirates-XRG. Toen Pogacar aanviel lag het tempo al minuten bijzonder hoog, het was gewoon onmogelijk om te reageren op zijn aanval", zei Evenepoel.





"Ik reed mijn eigen tempo naar boven en in de afdaling kon in Storer en Simmons afschudden, ik ben tevreden met mijn koers. Mijn laatste anderhalve maand was heel goed, ik kan met een goed gevoel het seizoen en mijn periode bij Soudal Quick-Step afsluiten.