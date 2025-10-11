🎥 Vijf op een rij: Tadej Pogacar laat Remco Evenepoel ook in Ronde van Lombardije met lege handen achter

Tadej Pogacar heeft voor de vijfde keer op rij de Ronde van Lombardije gewonnen. Remco Evenepoel was opnieuw best of the rest en werd nog maar eens tweede.

Wanneer zou Tadej Pogacar aan zijn solo beginnen en met hoeveel voorsprong zou hij de Ronde van Lombardije winnen? Het leken vooraf de enige twee vragen die nog beantwoord moesten worden, want de winnaar was vooraf al bekend.

Het antwoord: een solo van 33 kilometer en een voorsprong van zo'n twee minuten. De wereldkampioen viel op 36,5 kilometer van de streep aan, maar moest eerst nog iets meer dan een minuut dichtrijden op Quinn Simmons.

Evenepoel volgt niet, Pogacar wint Lombardije

Dat deed Pogacar dus razendsnel, Simmons probeerde nog even te volgen. Dat deed Remco Evenepoel niet bij de aanval van Pogacar, hij drong zelfs niet aan en focuste zich meteen op de tweede plaats, wat ook opnieuw lukte.

Storer bleef als laatste in het wiel van Evenepoel, de Australiër mocht als derde mee op het podium. Quinn Simmons, de eerste aanvaller van de dag, werd nog knap vierde. Isaac Del Toro maakte de top vijf compleet.





Voor Tadej Pogacar is het zijn vijfde overwinning op rij in de Ronde van Lombardije, daarmee komt hij naast Fausto Coppi als recordhouder. De Sloveen sluit het seizoen af met een twintig overwinningen.

🚴🇮🇹 | En daar gaat Pogacar! op 36 kilometer van de streep vindt hij het mooi geweest. Niemand doet ook maar een poging tot volgen.🍂⛰️ #ILombardia



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/v3OH1A5aRs — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 11, 2025