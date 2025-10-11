"Ik wist meteen dat het serieus was": Patrick Lefevere blikt terug op bijzonder telefoontje

Foto: © photonews

Patrick Lefevere, voormalig CEO van Soudal Quick-Step, blikt in La Dernière Heure terug op het begin van zijn samenwerking met Remco Evenepoel. Hij beschrijft hoe een telefoontje van Carlo Bomans hem overtuigde van het uitzonderlijke talent van de jonge renner.

Lefevere herinnert zich het moment waarop hij voor het eerst over Evenepoel hoorde nog ongelofelijk goed. “Ja, alsof het gisteren was”, verklaart hij in de Waalse krant. Het was Carlo Bomans, toenmalig bondscoach van de junioren, die hem belde.

Ouders van Evenepoel

“Hij zei: ‘Er is een jongen, wat hij doet, dat is niet normaal. Hij is een ex-voetballer. Hij heeft acht wedstrijden gereden: hij viel twee keer en won zes keer’”, aldus Lefevere. Gezien Bomans’ spaarzame communicatie, nam Lefevere de boodschap ernstig.

Kort daarna nam hij contact op met Remco’s vader en ontmoette hem in Zellik. “Ik zei tegen zijn ouders dat ze hem aan mij moesten toevertrouwen en dat ik voor hem zou zorgen alsof het mijn eigen zoon was”, voegt hij toe.

Op dat moment toonden meerdere grote ploegen, waaronder Sky, interesse. Lefevere handelde snel en liet Evenepoel tekenen. “Jaren later verlengden we zijn contract en nu vertrekt hij. Voor mij is dat vertrek geen verrassing en ook geen probleem, want ik ben eind vorig jaar uit de ploeg gestapt”, verduidelijkt hij.

Transfer

Op de vraag of Evenepoel nog bij Soudal Quick-Step zou rijden indien Lefevere CEO was gebleven, antwoordt hij snel. “Ik denk het niet. Ik wist dat die transfer er ooit zou komen. Ik geloof dat ik ervoor gezorgd heb dat het budget verzekerd is tot 2027, of bijna.”

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Patrick Lefevere

