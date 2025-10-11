Laatste keer voor Soudal Quick-Step: Lefevere verklapt berichtje van Evenepoel

De Ronde van Lombardije 2025 zal voor altijd de laatste koers van Remco Evenepoel voor Soudal Quick-Step zijn. Patrick Lefevere kreeg nog een berichtje van zijn poulain.

Op 6 september pakte Remco Evenepoel zijn voorlopig laatste zege in het shirt van Soudal Quick-Step, in de voorlaatste etappe van de Tour of Britain. Het WK en het EK tijdrijden won Evenepoel in het shirt van de Belgische ploeg.

In de Ronde van Lombardije hoopt Evenepoel toch nog een allerlaatste keer te kunnen zegevieren bij Soudal Quick-Step om zo na zeven jaar in schoonheid te kunnen afsluiten bij The Wolfpack.

Evenepoel zal dan wel voorbij de haast onklopbare Tadej Pogacar moeten. Op het WK en het EK moest Evenepoel twee keer de Sloveen bergop laten rijden, maar toch gelooft hij in zijn kansen in de Ronde van Lombardije.

Lefevere kreeg berichtje van Evenepoel

En dat is niet onmogelijk, denkt Patrick Lefevere. "Hij is nog altijd een beetje humaan, toch? De Vlaeminck en Gimondi hebben Merckx ook geklopt", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Zo denkt Evenepoel er ook over.





Lefevere kreeg nog een berichtje van Evenepoel. "'Sowieso no regrets, maar nog één keer alles uit de kast voor de ploeg. En daarna begint een nieuw tijdperk'. Ik had het niet beter kunnen zeggen."