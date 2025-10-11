Meurisse spreekt opvallende wens uit over Pogacar voor Ronde van Lombardije

Tadej Pogacar is de grote favoriet voor de overwinning in de Ronde van Lombardije. Voor Xandro Meurisse hangt alles dan ook af van het plan van de Sloveen.

Vorig jaar werd Xandro Meurisse tiende in de Ronde van Lombardije, dinsdag werd hij nog twaalfde in Tre Valli Varesine. Zijn vorm zit dus goed en een nieuwe ereplaats in Lombardije behoort zo tot de mogelijkheden.

Al wilde Meurisse vooraf niet te veel over zijn eigen ambities spreken. "Alles hangt af van één man. Waar en wanneer hij beslist om te gaan", zei Meurisse voor de start bij Het Nieuwsblad.

Meurisse onder de indruk van Pogacar

Op het WK had Meurisse niet verwacht dat Pogacar zou aanvallen op Mount Kigali, op het EK viel de Sloveen ook vroeger aan dan verwacht. "Het wordt zotter en zotter. Ik hoop dat hij het einde van het seizoen toch wat voelt en iets langer wacht."

De overmacht van Pogacar is volgens Meurisse een thema in het peloton, want het is niet meer te ontkennen. In Lombardije kan Pogacar ook rekenen op zijn sterke UAE-ploeg, dat was het WK en EK niet het geval.





Pogacar steekt er volgens Meurisse gewoon met kop en schouders bovenuit en valt er heel moeilijk iets te doen tegen de Sloveen. Een vijfde zege op rij in Lombardije lijkt vooraf al vast te staan.