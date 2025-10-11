Tadej Pogacar klopt zich op de borst na uitmuntend seizoen: "Mag dat weeral zeggen"

Tadej Pogacar heeft zijn favorietenrol in de Ronde van Lombardije helemaal waargemaakt. De Sloveen won voor de vijfde keer op rij en boekte zijn twintigste zege van het seizoen.

Het WK op de weg, het EK op de weg, Tre Valli Varesine en nu ook de Ronde van Lombardije. Tadej Pogacar heeft zijn laatste vier koersen van het seizoen gewonnen en is nu samen met Fausto Coppi recordhouder in Lombardije.

"Als je hier vijf keer start en vijf keer op een rij wint, dan kan je zeggen dat deze koers me heel goed ligt", zei de wereldkampioen achteraf. Uiteraard bedankte Pogacar ook zijn ploegmaats van UAE Team Emirates-XRG.

"Ik heb een heel goede ploeg rondom mij, waardoor we de koers openbraken en ik het kon afmaken. Domen (Novak) leverde fantastisch werk, net als Pavel (Sivakov) en de andere jongens", stelde de Sloveen.

Beste seizoen ooit voor Pogacar

Tadej Pogacar kan ook terugblikken op een formidabel seizoen met winst in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Tour, het WK, het EK en de Ronde van Lombardije.





De Sloveen is ook de eerste renner ooit die in één seizoen op het podium staat van alle monumenten en het WK. "Ik kan nu al zeven jaar zeggen dat het mijn beste seizoen ooit is, maar nu ga ik het weer zeggen: dit is mijn beste seizoen ooit", besloot Pogacar nog.