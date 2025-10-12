Twee ferme Belgische overwinningen: Van der Poel kent zijn opvolger en België heeft nieuwe wereldkampioen

Twee ferme Belgische overwinningen: Van der Poel kent zijn opvolger en België heeft nieuwe wereldkampioen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er waren nog enkele wielerafspraken meer dan de moeite en die hebben een paar Belgische overwinningen opgeleverd. Zo is Florian Vermeersch de opvolger van Mathieu van der Poel als wereldkampioen gravel.

WK gravel

Op het WK gravel in Zuid-Limburg schudde Wellens eens aan de boom, maar in een latere fase van de koers ontstond een kopgroep met Florian Vermeersch, Floris Van Tricht en de Nederlander Biesterbos. Van Tricht was de volgende die moest lossen en Vermeersch reed er ook nog Biesterbos af. Na twee keer zilver is het nu goud voor Vermeersch, die de afwezige Van der Poel opvolgt als wereldkampioen gravel.

Parijs-Tours

In het wegwielrennen stond er met Parijs-Tours toch nog een semiklassieker op het programma, een dag na de Ronde van Lombardije. De Fransen Lapeira en Gruel hadden in de finale een beperkte voorsprong, maar gingen pokeren en zelfs surplacen. Zo werden ze nog ingelopen door een achtervolgend elitegroepje. Trentin was de lachende Italiaan: hij kon het in de sprint op zijn 36ste nog eens afmaken.

Ronde van Taihu

In de Ronde van Taihu hebben twee Belgen op de slotdag nog een topvijfnotering in de wacht gesleept. De laatste rit eindigde in een sprint. De Italiaan Malucelli was de snelste. Lotto-renners Steffen De Schuyteneer en Milan Menten kwamen als respectievelijk derde en vijfde over de streep. Malucelli is overigens ook de eindwinnaar.

Ronde van Kyushu

Waar kwam die tweede Belgische zege dan vandaan? Wel, van Japan. Dries De Pooter heeft raak geschoten in de tweede etappe van de Ronde van Kyushu. In Minamiaso spurtte de renner van Intermarché-Wanty het snelst. De 22-jarige Kempenaar behaalde zo de allereerste profzege uit zijn carrière. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category 1
Category Pro
Tour de Kyushu
Tour of Taihu Lake
Florian Vermeersch
Matteo Trentin
Milan Menten

Meer nieuws

Weer een renner die meer lijdt dan men denkt: Florian Vermeersch heeft het na WK-zege over zware beenbreuk

Weer een renner die meer lijdt dan men denkt: Florian Vermeersch heeft het na WK-zege over zware beenbreuk

18:00
Lyrische superlatieven bovengehaald voor Remco Evenepoel: "Een rolmodel, hij toont hoe trauma te overwinnen"

Lyrische superlatieven bovengehaald voor Remco Evenepoel: "Een rolmodel, hij toont hoe trauma te overwinnen"

19:00
Remco's echtgenote Oumi schaart zich volop achter transfer Evenepoel naar Red Bull en zegt hoe zij het bekijkt

Remco's echtgenote Oumi schaart zich volop achter transfer Evenepoel naar Red Bull en zegt hoe zij het bekijkt

18:30
Bruyneel weet het stilaan ook niet meer en is zelfs niet zeker of Evenepoel wel de beste is achter Pogacar

Bruyneel weet het stilaan ook niet meer en is zelfs niet zeker of Evenepoel wel de beste is achter Pogacar

16:30
Wie kan de hegemonie van Van der Poel en Pogacar doorbreken, is dat nog Evenepoel? Deze meningen doen de ronde

Wie kan de hegemonie van Van der Poel en Pogacar doorbreken, is dat nog Evenepoel? Deze meningen doen de ronde

16:00
Michael Boogerd vindt dat ook Evenepoel de koers saai kan maken: "De enige is Mathieu van der Poel"

Michael Boogerd vindt dat ook Evenepoel de koers saai kan maken: "De enige is Mathieu van der Poel"

15:09
🎥 Visma-Lease a Bike laat moment zien waarop Jonas Vingegaard echt wel geïrriteerd was: "Het is klote"

🎥 Visma-Lease a Bike laat moment zien waarop Jonas Vingegaard echt wel geïrriteerd was: "Het is klote"

14:00
José De Cauwer noemt Wout van Aert als één van de belangrijkste redenen om uit te kijken naar 2026

José De Cauwer noemt Wout van Aert als één van de belangrijkste redenen om uit te kijken naar 2026

13:30
Lijstjesspecialist zet de puntjes op de i: Van Aert heeft in laatste twee jaar gedaan wat niemand anders kon

Lijstjesspecialist zet de puntjes op de i: Van Aert heeft in laatste twee jaar gedaan wat niemand anders kon

13:00
Weer iemand Kop van Jut in Nederland, kwam er geld aan te pas? "Dom, maar uitgemaakt worden is schandalig"

Weer iemand Kop van Jut in Nederland, kwam er geld aan te pas? "Dom, maar uitgemaakt worden is schandalig"

12:30
Wat fantastisch! Stig Broeckx en zijn vriendin kondigen op heel originele manier heuglijk nieuws aan Naast de fiets

Wat fantastisch! Stig Broeckx en zijn vriendin kondigen op heel originele manier heuglijk nieuws aan

12:00
Concurrent geen fan van de lefgozer in Remco Evenepoel: "Hij was supersterk en nam heel veel risico's"

Concurrent geen fan van de lefgozer in Remco Evenepoel: "Hij was supersterk en nam heel veel risico's"

11:00
De Cauwer prijst Van der Poel voor het zorgen voor de uitzondering: "Een van de mooiste dingen"

De Cauwer prijst Van der Poel voor het zorgen voor de uitzondering: "Een van de mooiste dingen"

10:00
Evenepoel neemt afscheid van de ploeg, maar Belgische ploegmaat zegt de koers vaarwel: grote emoties na finish

Evenepoel neemt afscheid van de ploeg, maar Belgische ploegmaat zegt de koers vaarwel: grote emoties na finish

09:00
Remco Evenepoel bekijkt de realiteit heel erg nuchter en pakt uit met een grapje over Tadej Pogacar

Remco Evenepoel bekijkt de realiteit heel erg nuchter en pakt uit met een grapje over Tadej Pogacar

08:30
Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat

Thibau Nys heeft nieuwe tatoeage laten zetten en zal nu nooit meer vergeten waar het in de koers over gaat

08:00
Deze boodschap heeft Evenepoel voor ploeg waar hij groot werd na laatste meters voor Soudal Quick-Step

Deze boodschap heeft Evenepoel voor ploeg waar hij groot werd na laatste meters voor Soudal Quick-Step

07:42
"Ik snap het niet": José De Cauwer stelt zich vragen bij Jonas Vingegaard

"Ik snap het niet": José De Cauwer stelt zich vragen bij Jonas Vingegaard

07:00
🎥 Mathieu van der Poel kan er om lachen: heerlijke zelfspot en bloopers van Ruben Van Gucht Naast de fiets

🎥 Mathieu van der Poel kan er om lachen: heerlijke zelfspot en bloopers van Ruben Van Gucht

21:30
Revolutie nodig in het wielrennen? Mathieu van der Poel is het volkomen eens met Tadej Pogacar

Revolutie nodig in het wielrennen? Mathieu van der Poel is het volkomen eens met Tadej Pogacar

20:30
Vader Patrick ziet opvallende gelijkenis tussen Remco Evenepoel en Vincent Kompany

Vader Patrick ziet opvallende gelijkenis tussen Remco Evenepoel en Vincent Kompany

20:00
🎥 Opnieuw drama bij Nederlandse vrouwen op WK gravel: "Snap het gewoon niet"

🎥 Opnieuw drama bij Nederlandse vrouwen op WK gravel: "Snap het gewoon niet"

11/10
🎥 Opnieuw tweede: Evenepoel geeft reden waarom hij helemaal niet reageerde op aanval van Pogacar

🎥 Opnieuw tweede: Evenepoel geeft reden waarom hij helemaal niet reageerde op aanval van Pogacar

11/10
Tadej Pogacar klopt zich op de borst na uitmuntend seizoen: "Mag dat weeral zeggen"

Tadej Pogacar klopt zich op de borst na uitmuntend seizoen: "Mag dat weeral zeggen"

11/10
🎥 Vijf op een rij: Tadej Pogacar laat Remco Evenepoel ook in Ronde van Lombardije met lege handen achter

🎥 Vijf op een rij: Tadej Pogacar laat Remco Evenepoel ook in Ronde van Lombardije met lege handen achter

11/10
José De Cauwer noemt verrassende Belg als gevaarlijke klant voor het WK gravel

José De Cauwer noemt verrassende Belg als gevaarlijke klant voor het WK gravel

11/10
Lange solo's van Tadej Pogacar: zelfs verloofde Urska Zigart moet iets toegeven

Lange solo's van Tadej Pogacar: zelfs verloofde Urska Zigart moet iets toegeven

11/10
Allerlaatste koers voor Pieter Serry: "Pas dan zal het doordringen"

Allerlaatste koers voor Pieter Serry: "Pas dan zal het doordringen"

11/10
Met de grove borstel: Bas Tietema neemt afscheid van acht renners, waaronder neef van Boonen

Met de grove borstel: Bas Tietema neemt afscheid van acht renners, waaronder neef van Boonen

11/10
CEO Jurgen Foré is bikkelhard: geen groot afscheid voor Evenepoel bij Soudal Quick-Step

CEO Jurgen Foré is bikkelhard: geen groot afscheid voor Evenepoel bij Soudal Quick-Step

11/10
📷 Na drie weken rust en radiostilte: Wout van Aert maakt meteen indruk

📷 Na drie weken rust en radiostilte: Wout van Aert maakt meteen indruk

11/10
Meurisse spreekt opvallende wens uit over Pogacar voor Ronde van Lombardije

Meurisse spreekt opvallende wens uit over Pogacar voor Ronde van Lombardije

11/10
🎥 Tadej Pogacar moet lachen om uitspraak van Remco Evenepoel

🎥 Tadej Pogacar moet lachen om uitspraak van Remco Evenepoel

11/10
Laatste keer voor Soudal Quick-Step: Lefevere verklapt berichtje van Evenepoel

Laatste keer voor Soudal Quick-Step: Lefevere verklapt berichtje van Evenepoel

11/10
🎥 Tadej Pogacar zet opdringerige fans stevig op hun plaats tijdens verkenning

🎥 Tadej Pogacar zet opdringerige fans stevig op hun plaats tijdens verkenning

11/10
Einde contract bij UAE Team Emirates-XRG na topjaar? Tim Wellens heeft nieuws

Einde contract bij UAE Team Emirates-XRG na topjaar? Tim Wellens heeft nieuws

11/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Florian Vermeersch Jose De Cauwer Patrick Lefevere Tiesj Benoot Pieter Serry Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Evenepoel Serge Pauwels Laurens Ten Dam Jarno Widar Xandro Meurisse Michael Boogerd Johan Bruyneel Milan Menten Victor Campenaerts Urska Zigart

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved