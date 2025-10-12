Twee ferme Belgische overwinningen: Van der Poel kent zijn opvolger en België heeft nieuwe wereldkampioen

Er waren nog enkele wielerafspraken meer dan de moeite en die hebben een paar Belgische overwinningen opgeleverd. Zo is Florian Vermeersch de opvolger van Mathieu van der Poel als wereldkampioen gravel.

WK gravel

Op het WK gravel in Zuid-Limburg schudde Wellens eens aan de boom, maar in een latere fase van de koers ontstond een kopgroep met Florian Vermeersch, Floris Van Tricht en de Nederlander Biesterbos. Van Tricht was de volgende die moest lossen en Vermeersch reed er ook nog Biesterbos af. Na twee keer zilver is het nu goud voor Vermeersch, die de afwezige Van der Poel opvolgt als wereldkampioen gravel.

Parijs-Tours

In het wegwielrennen stond er met Parijs-Tours toch nog een semiklassieker op het programma, een dag na de Ronde van Lombardije. De Fransen Lapeira en Gruel hadden in de finale een beperkte voorsprong, maar gingen pokeren en zelfs surplacen. Zo werden ze nog ingelopen door een achtervolgend elitegroepje. Trentin was de lachende Italiaan: hij kon het in de sprint op zijn 36ste nog eens afmaken.





Ronde van Taihu

In de Ronde van Taihu hebben twee Belgen op de slotdag nog een topvijfnotering in de wacht gesleept. De laatste rit eindigde in een sprint. De Italiaan Malucelli was de snelste. Lotto-renners Steffen De Schuyteneer en Milan Menten kwamen als respectievelijk derde en vijfde over de streep. Malucelli is overigens ook de eindwinnaar.

Ronde van Kyushu

Waar kwam die tweede Belgische zege dan vandaan? Wel, van Japan. Dries De Pooter heeft raak geschoten in de tweede etappe van de Ronde van Kyushu. In Minamiaso spurtte de renner van Intermarché-Wanty het snelst. De 22-jarige Kempenaar behaalde zo de allereerste profzege uit zijn carrière.