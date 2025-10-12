Wie kan de hegemonie van Van der Poel en Pogacar doorbreken, is dat nog Evenepoel? Deze meningen doen de ronde

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar hebben samen een onwaarschijnlijke hegemonie uitgebouwd in de eendagskoersen. Meer dan ooit is de vraag: wie kan hen beiden kloppen?

De statistieken zijn overweldigend. Al anderhalf jaar lang verdelen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar alle monumenten onder elkaar, uiteraard zonder dat dit het opzet is. Wanneer een grote eendagskoers op het programma staat, is de uitkomst simpel: de winnaar heet dan Van der Poel of Pogacar. Er is bijna geen uitzondering.

Nochtans zijn ze er wel, die uitzonderingen. Ze zijn alleen schaars. In 2023 won Remco Evenepoel Luik-Bastenaken-Luik. Oké, in die editie van de Ardennenklassieker, kwam Pogacar ten val en moest hij opgeven. Feit blijft dat Evenepoel als winnaar over de streep kwam. In 2024 won Jasper Philipsen dan weer Milaan-Sanremo.

Verrassing in Milaan-Sanremo?

Het wieleraccount Lukas Ronald Lukacs stelt aan de hand van deze statistieken een vraag op X. "Wie heeft de meest reële kans om een monument te winnen in het tijdperk van Pogi en MVDP? Ik denk Mads Pedersen, maar alleen in Roubaix." Een zekere Joey vindt Pedersen alvast een goede gok. "Misschien kan iemand als Brennan verrassen in Milaan-Sanremo."

Die is alvast als een komeet aan zijn profcarrière begonnen. "Mads is het voor de hand liggende antwoord, maar ik denk nog altijd dat Remco er ook moet toe in staat zijn", schrijft Jamaal. "Misschien niet in Luik, maar hij zou moeten kunnen meestrijden in Milaan-Sanremo." Een opvallende mening, want die koers was tot dusver nooit een doel voor Evenepoel.

Nog weinig Evenepoel-believers

"Milaan-Sanremo biedt de meeste opties", vindt een Bora-sympathisant ook. "Ganna, Pidcock, Pedersen..."Mads in elk monument met slechte weersomstandigheden", tipt ook een zekere Dave op de Deen. Hier en daar is er nog iemand die rekent op Evenepoel op Pogacar te verslaan, maar veel believers zijn er niet meer.