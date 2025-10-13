🎥 Evenepoel slaagde er niet in, amateur wel: Pogacar kan toch nog verliezen

Tadej Pogacar was de afgelopen weken onklopbaar. In zijn eigen 'Pogi Challenge' verloor de wereldkampioen dan toch nog eens en dat van een amateur.

Met een solo in de Ronde van Lombardije sloot Tadej Pogacar zijn seizoen af met een twintigste overwinning van het seizoen. Aan rust is de Sloveen echter nog niet toe, zondag kwam hij in actie in eigen land.

In zijn thuisstad Komenda reed Pogacar zondag de 'Pogi Challenge'. De wereldkampioen daagde meer dan duizend amateurs uit 36 verschillende landen uit voor een heuse inhaalrace van 24 kilometer.

Pogacar geklopt door amateur in Pogi Challenge

De eerste negen kilometer waren vlak, daarna volgde de beklimming van de Krvavec (15 kilometer aan gemiddeld 7,6%). Pogacar stond aan de voet zo'n vijf minuten voet aan de grond en probeerde iedereen in te halen.

Dat lukte ook, maar één amateur bleef buiten schot. De 40-jarige Brit Andrew Feather kwam zo'n minuut voor Pogacar over de streep, ook al had Pogacar de beklimming bijna drie minuten sneller naar boven gereden.





Een contract bij UAE Team Emirates-XRG zit er voor Feather niet in. "Ons team zit al vol", lachte Pogacar. Op 19 oktober komt de wereldkampioen ook nog in actie in een criterium tegen Vingegaard, Roglic en Del Toro.

Vendarle Tadej Pogacar ni ujel čisto vseh, kaksno minuto prej je bil na vrhu 40-letni britanski kolesar Andrew Feather, ki je prvič v Sloveniji in ne more prehvaliti lepot naše dežele. #pogichallenge pic.twitter.com/p9uVHLEg4K — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) October 12, 2025