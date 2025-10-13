Evenepoel stelt iets opmerkelijk vast bij de aanvallen van Pogacar

Remco Evenepoel moest op het WK, EK en in de Ronde van Lombardije tevreden zijn met plaats twee na Tadej Pogacar. Telkens kon hij een aanval van de Sloveen niet beantwoorden.

Op het WK in Rwanda reed Tadej Pogacar op 105 kilometer van de streep weg en werkte hij een solo van 66,6 kilometer af, op het EK reed de Sloveen op maar liefst 75 kilometer van het einde Remco Evenepoel uit het wiel.

Een solo in de Ronde van Lombardije stond in de sterren geschreven, Pogacar reed daar zo'n 33 kilometer alleen. Remco Evenepoel probeerde zelfs niet om de aanval van Pogacar te beantwoorden.

Evenepoel over aanvallen van Pogacar

De aanvallen van Pogacar verschillen wel van die van Evenepoel, stelde de olympische kampioen zelf al enkele keren vast. Evenepoel rijdt een hard tempo en schakelt dan telkens bij, tot hij iedereen uit het wiel heeft gereden.

Pogacar schakelt zelfs niet bij, merkte Evenepoel. "Hij begint zijn aanval op een iets lagere cadans om dan plots op te drijven naar een zeer hoge cadans. Een krachtoefening, die hij heel goed kan. Zeer impressionant om te zien", zegt Evenepoel bij HLN.





De Sloveen bouwt zijn voorsprong uit naar een minuut en houdt dat verschil ook constant. Eenmaal het gat geslagen is, rijdt Pogacar niet meer verder weg om niet over zijn limiet te gaan.