Na twaalf jaar Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step: Stuyven (33) verklapt reden van zijn tranfser

Na twaalf jaar verlaat Jasper Stuyven op zijn 33ste Lidl-Trek, vanaf volgend jaar rijdt hij voor Soudal Quick-Step. Waarom koos hij voor The Wolfpack als zijn nieuwe ploeg?

Al zijn hele profcarrière rijdt Jasper Stuyven voor Lidl-Trek, bij de Amerikaanse ploeg won hij onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne in 2016, de Omloop Het Nieuwsblad in 2020 en Milaan-Sanremo in 2021.

Na twaalf jaar trekt hij de deur bij Lidl-Trek dan toch achter zich dicht. De laatste jaren is Mads Pedersen Stuyven voorbij gestoken in de klassiekers, waar hij meer voor eigen rekening wil rijden.

Stuyven wil scoren in het voorjaar bij Soudal Quick-Step

Stuyven werd dit jaar vijfde in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen, resultaten waar ze bij Soudal Quick-Step alleen maar van konden dromen. CEO Jurgen Foré ging ook mee in de ambities van Stuyven.

"Hij beloofde me een prominente plaats in de ploeg en voor mij was het tijd voor een nieuwe schwung. Het was nu of nooit. Dus werd het nu", zegt Stuyven bij Sporza. Hij tekende een contract voor drie seizoenen bij The Wolfpack.

Stuyven kijkt er enorm naar uit om deel uit te maken van zijn nieuwe ploeg. "Alles is nieuw, maar ik ken ook al heel wat jongens van de ploeg. Ik ben benieuwd naar het Wolfpack-gevoel", besluit Stuyven.