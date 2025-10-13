Vanthourenhout boekt eerste zege van het seizoen, Belgische wint voor de tweede keer

Het Belgische veldritseizoen werd in Meulebeke op gang getrapt, maar vorig weekend waren er geen crossen in België. Michael Vanthourenhout trok dan naar het buitenland en boekte er zijn eerste zege van het seizoen.

In Meulebeke opende Michael Vanthourenhout zijn nieuwe veldritseizoen met een derde plaats, na Joran Wyseure en Laurens Sweeck. Afgelopen zondag waren er geen crossen door de concurrentie van het WK gravel. 

Michael Vanthourenhout stond in tegenstelling tot onder meer Toon Aerts, Laurens Sweeck en Niels Vandeputte niet aan de start van het WK gravel. Hij koos voor een cross in het Zwitserse Steinmaur. 

Vanthourenhout en Brouwers winnen in Zwitserland

Vanthourenhout haalde het met acht seconden voorsprong op de Zwitser Kevin Kuhn, Jente Michels werd derde op twaalf seconden. Gerben Kuypers, vanaf volgend jaar ploegmaat van Vanthourenhout, werd vierde op veertien seconden. 

Bij de vrouwen was de overwinning ook voor een Belgische. Julie Brouwers won met één seconde voorsprong op de Zwitserse Rebekka Estermann. Voor Brouwers is het haar tweede zege dit seizoen, eind september won ze ook al in Luxemburg. 

Drie crossen in België

Geen crossen vorige week, deze week staan er drie op de planning. Donderdag de Kermiscross in Ardooie, zaterdag de Exact Cross in Essen en zondag wordt in Ruddervoorde de eerste manche van de Superprestige gereden. 

Michael Vanthourenhout

