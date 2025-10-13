Wout van Aert zal dit ook enorm graag zien: meesterknecht van weleer bevestigt opnieuw en lijkt helemaal terug

We lijken te kijken naar de wederopstanding van een renner die voor Wout van Aert heel erg belangrijk kan zijn. Dat is Christophe Laporte in het verleden alleszins al geweest.

In het klassieke voorjaar van 2025 kon Visma-Lease a Bike niet meer stellen dat het nog de beste ploeg was, terwijl het verschillende seizoenen wel als team domineerde in deze koersen. Een belangrijke kracht die de ploeg moest missen, was Christophe Laporte. Een virus hield de Fransman in de eerste zeven maanden van 2025 aan de kant.

Sinds midden augustus koerst hij weer en stilaan bereikt hij ook weer een prima niveau. In de meest recente wedstrijden doet hij opnieuw mee voor de prijzen. Zes dagen geleden werd Laporte al mooi derde in Binche-Chimay-Binche. Dat was meer dan een heropflakkering. In Parijs-Tours deed hij nog een tikkeltje beter met een tweede plek.

Laporte pareert aanvallen van concurrenten

"Als je tweede wordt, is er altijd wat teleurstelling, maar ik kan tevreden terugkijken op mijn wedstrijd", reageert Laporte op de ploegsite. "In de finale was ik wat geïsoleerd, maar ik kon de aanvallen van de anderen goed pareren. Uiteindelijk besloot ik zelf de sprong te wagen." Die beslissing heeft hem geen windeieren opgeleverd.

Laporte mengde zich nog in een sprint van de stervende zwanen. "Samen met de anderen slaagden we erin het gat te dichten en mee te sprinten voor de overwinning. In de sprint voelde ik de kramp opkomen, waardoor het bijna onmogelijk was om nog kracht te zetten. Ik heb er nog alles uitgehaald wat erin zat, maar Matteo Trentin was net iets sterker."

Laporte in klassiekers weer aan zijde Van Aert?

De algemene conclusie voor Laporte is echter heel positief. "Ik ben blij met mijn vormpeil dit najaar." Als hij die vorm volgend jaar weer kan tonen, kan hij van waarde zijn voor Van Aert in de klassiekers. Het seizoen van Laporte is wel nog niet voorbij: hij rijdt nog de Tour of Holland.