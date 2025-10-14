📷 "Dromen gerealiseerd": Renner van Decathlon AG2R houdt het voor bekeken

📷 "Dromen gerealiseerd": Renner van Decathlon AG2R houdt het voor bekeken
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na zeven seizoenen in het profpeloton beëindigt Geoffrey Bouchard zijn wielercarrière. De Fransman kondigde zijn afscheid aan via Instagram.

Geoffrey Bouchard sluit zijn loopbaan af na een periode van zeven jaar als profrenner. “Na zeven intense en memorabele jaren is het tijd om de fiets aan de haak te hangen”, klinkt het op sociale media. Zijn overstap naar het profniveau verliep niet via de klassieke weg. “Mijn parcours was atypisch, ik werd prof op mijn 26ste”, aldus Bouchard.

In zijn afscheidsbericht sprak hij zijn waardering uit voor de amateurclubs die hem ondersteunden in zijn ontwikkeling. “Ik wil mijn diepe dank uitspreken aan mijn amateurclub die mij in de beste omstandigheden heeft gebracht om prof te worden” Ook bedankte hij Vincent Lavenu en zijn huidige ploeg. “Een immense dank aan hem voor deze kans, evenals aan Decathlon AG2R.”

Werkethiek en slotbalans

Bouchard blikte terug op zijn prestaties en de weg die hij heeft afgelegd. “Ik was misschien niet het grootste talent van het peloton, maar dankzij werk, vastberadenheid en moed heb ik mijn potentieel benut en dromen gerealiseerd die ik nooit had kunnen voorstellen”, schreef hij.

De renner benadrukte ook de positieve ervaringen die hij aan zijn carrière overhoudt. “De fiets heeft me momenten van vreugde gebracht, hoewel blessures helaas de laatste jaren hebben overschaduwd.” Hij sprak zijn dank uit aan zijn omgeving. “Een grote dank aan de staf, het teampersoneel en de renners die ik heb mogen ontmoeten. Jullie waren allemaal een bron van inspiratie en steun.”

Familie

Tot slot richtte Bouchard zich tot zijn persoonlijke kring. “Natuurlijk bedank ik mijn familie, vrienden, partners en zij die te vroeg zijn heengegaan.” Hij sloot af met een duidelijke boodschap. “Het is het einde van een avontuur, maar het begin van een nieuw hoofdstuk. Dank aan iedereen voor jullie steun gedurende deze reis.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Geoffrey Bouchard

Meer nieuws

Remco Evenepoel wacht op cruciale factor om keuze te maken

Remco Evenepoel wacht op cruciale factor om keuze te maken

15:00
Twee renners van Visma Lease a Bike betrokken bij zware valpartij

Twee renners van Visma Lease a Bike betrokken bij zware valpartij

14:00
📷 Tom Pidcock doet heel duidelijke aankondiging na afsluiter in Lombardije en WK Gravel

📷 Tom Pidcock doet heel duidelijke aankondiging na afsluiter in Lombardije en WK Gravel

13:30
OFFICIEEL Nieuwe ploegmaat voor Evenepoel komt van bij Lotto Cycling Team

OFFICIEEL Nieuwe ploegmaat voor Evenepoel komt van bij Lotto Cycling Team

13:00
Tim Merlier haalt anekdote boven over de slechte verliezer in Remco Evenepoel

Tim Merlier haalt anekdote boven over de slechte verliezer in Remco Evenepoel

12:30
📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders

📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders

12:00
🎥 Ondanks zware valpartij in slot: opnieuw overwinning voor Soudal Quick-Step

🎥 Ondanks zware valpartij in slot: opnieuw overwinning voor Soudal Quick-Step

11:00
Een bridezilla met kinderwens? Urska Zigart doet boekje open over haar verlangens met Tadej Pogacar

Een bridezilla met kinderwens? Urska Zigart doet boekje open over haar verlangens met Tadej Pogacar

10:00
"Sta open voor heel veel kansen": Renner zet punt achter carrière, maar weet nog niet wat hij wil doen

"Sta open voor heel veel kansen": Renner zet punt achter carrière, maar weet nog niet wat hij wil doen

09:00
Uit onvrede? Renner legt vertrek na negen seizoenen bij Lotto Cycling Team uit

Uit onvrede? Renner legt vertrek na negen seizoenen bij Lotto Cycling Team uit

08:30
Soudal Quick-Step speelt belangrijke troefkaart uit in Tour of Holland

Soudal Quick-Step speelt belangrijke troefkaart uit in Tour of Holland

08:00
OFFICIEEL Team Picnic PostNL trekt in één klap twee Belgische renners aan

OFFICIEEL Team Picnic PostNL trekt in één klap twee Belgische renners aan

07:30
📷 Te gevaarlijk voor Mathieu van der Poel: Lotte Kopecky heeft opvallende hobby

📷 Te gevaarlijk voor Mathieu van der Poel: Lotte Kopecky heeft opvallende hobby

07:00
Is Van der Poel te kloppen? Bruyneel weet hoe Pogacar Milaan-Sanremo kan winnen

Is Van der Poel te kloppen? Bruyneel weet hoe Pogacar Milaan-Sanremo kan winnen

21:30
"Doe ik mijn hoed voor af": Lefevere spreekt met bewondering over Evenepoel

"Doe ik mijn hoed voor af": Lefevere spreekt met bewondering over Evenepoel

20:30
Twee geheimen: coach van Nys weet waarom Tadej Pogacar zo dominant is

Twee geheimen: coach van Nys weet waarom Tadej Pogacar zo dominant is

20:00
"Kan dat niet van hem verlangen": manager heel realistisch over Wout van Aert

"Kan dat niet van hem verlangen": manager heel realistisch over Wout van Aert

19:00
Redder in nood? Uijtdebroeks heeft uitstekend nieuws voor zijn nieuwe ploeg Movistar

Redder in nood? Uijtdebroeks heeft uitstekend nieuws voor zijn nieuwe ploeg Movistar

18:30
Verklaring voor gelaten indruk: Pogacar verzweeg blessure tijdens de Tour

Verklaring voor gelaten indruk: Pogacar verzweeg blessure tijdens de Tour

17:30
Meer dan tien miljoen euro: Tadej Pogacar verdiende stevig aan zijn topjaar 2025

Meer dan tien miljoen euro: Tadej Pogacar verdiende stevig aan zijn topjaar 2025

17:00
"Veel analisten kramen onzin uit": Bakelants over zijn deelname aan WK gravel

"Veel analisten kramen onzin uit": Bakelants over zijn deelname aan WK gravel

16:30
Geen vakantie voor Evenepoel: de plicht roept al bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Geen vakantie voor Evenepoel: de plicht roept al bij Red Bull-BORA-hansgrohe

13/10
Wordt veldrijden olympisch? Belgische UCI-topman zegt wanneer knoop wordt doorgehakt

Wordt veldrijden olympisch? Belgische UCI-topman zegt wanneer knoop wordt doorgehakt

13/10
"Zo leerde ik hem kennen:" Serry wist meteen hoe laat het was met Evenepoel

"Zo leerde ik hem kennen:" Serry wist meteen hoe laat het was met Evenepoel

13/10
De smaak te pakken na wereldtitel: Florian Vermeersch spreekt stevige taal

De smaak te pakken na wereldtitel: Florian Vermeersch spreekt stevige taal

13/10
Na twaalf jaar Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step: Stuyven (33) verklapt reden van zijn tranfser

Na twaalf jaar Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step: Stuyven (33) verklapt reden van zijn tranfser

13/10
Evenepoel stelt iets opmerkelijk vast bij de aanvallen van Pogacar

Evenepoel stelt iets opmerkelijk vast bij de aanvallen van Pogacar

13/10
🎥 Evenepoel slaagde er niet in, amateur wel: Pogacar kan toch nog verliezen

🎥 Evenepoel slaagde er niet in, amateur wel: Pogacar kan toch nog verliezen

13/10
Vanthourenhout boekt eerste zege van het seizoen, Belgische wint voor de tweede keer

Vanthourenhout boekt eerste zege van het seizoen, Belgische wint voor de tweede keer

13/10
Zijn laatste WK gravel? Greg Van Avermaet trekt zijn conclusies

Zijn laatste WK gravel? Greg Van Avermaet trekt zijn conclusies

13/10
Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx

Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx

13/10
1
"Zover zijn we gekomen": De Cauwer ziet Vingegaard conclusies trekken over Pogacar

"Zover zijn we gekomen": De Cauwer ziet Vingegaard conclusies trekken over Pogacar

13/10
Uijtdebroeks krijgt pittig afscheidscadeau van Visma-Lease a Bike

Uijtdebroeks krijgt pittig afscheidscadeau van Visma-Lease a Bike

13/10
"Niets aan Remco gehad": Lampaert doet boekje open over eerste koersen van Evenepoel

"Niets aan Remco gehad": Lampaert doet boekje open over eerste koersen van Evenepoel

13/10
Wout van Aert zal dit ook enorm graag zien: meesterknecht van weleer bevestigt opnieuw en lijkt helemaal terug

Wout van Aert zal dit ook enorm graag zien: meesterknecht van weleer bevestigt opnieuw en lijkt helemaal terug

13/10
Na commotie nu afgesloten hoofdstuk in Nederlandse wielrennen? Excuses overgemaakt, complottheorieën ontkend

Na commotie nu afgesloten hoofdstuk in Nederlandse wielrennen? Excuses overgemaakt, complottheorieën ontkend

12/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Florian Vermeersch Yara Kastelijn Cian Uijtdebroeks Greg Van Avermaet Jonas Vingegaard Rasmussen Johan Bruyneel Tim Merlier Thomas Pidcock Jose De Cauwer Shirin van Anrooij Michael Morkov Christensen Yves Lampaert Jarrad Drizners Roxane Knetemann Eddy Merckx Laurens Ten Dam

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved