📷 "Dromen gerealiseerd": Renner van Decathlon AG2R houdt het voor bekeken

Na zeven seizoenen in het profpeloton beëindigt Geoffrey Bouchard zijn wielercarrière. De Fransman kondigde zijn afscheid aan via Instagram.

Geoffrey Bouchard sluit zijn loopbaan af na een periode van zeven jaar als profrenner. “Na zeven intense en memorabele jaren is het tijd om de fiets aan de haak te hangen”, klinkt het op sociale media. Zijn overstap naar het profniveau verliep niet via de klassieke weg. “Mijn parcours was atypisch, ik werd prof op mijn 26ste”, aldus Bouchard.

In zijn afscheidsbericht sprak hij zijn waardering uit voor de amateurclubs die hem ondersteunden in zijn ontwikkeling. “Ik wil mijn diepe dank uitspreken aan mijn amateurclub die mij in de beste omstandigheden heeft gebracht om prof te worden” Ook bedankte hij Vincent Lavenu en zijn huidige ploeg. “Een immense dank aan hem voor deze kans, evenals aan Decathlon AG2R.”

Werkethiek en slotbalans

Bouchard blikte terug op zijn prestaties en de weg die hij heeft afgelegd. “Ik was misschien niet het grootste talent van het peloton, maar dankzij werk, vastberadenheid en moed heb ik mijn potentieel benut en dromen gerealiseerd die ik nooit had kunnen voorstellen”, schreef hij.

De renner benadrukte ook de positieve ervaringen die hij aan zijn carrière overhoudt. “De fiets heeft me momenten van vreugde gebracht, hoewel blessures helaas de laatste jaren hebben overschaduwd.” Hij sprak zijn dank uit aan zijn omgeving. “Een grote dank aan de staf, het teampersoneel en de renners die ik heb mogen ontmoeten. Jullie waren allemaal een bron van inspiratie en steun.”

Familie

Tot slot richtte Bouchard zich tot zijn persoonlijke kring. “Natuurlijk bedank ik mijn familie, vrienden, partners en zij die te vroeg zijn heengegaan.” Hij sloot af met een duidelijke boodschap. “Het is het einde van een avontuur, maar het begin van een nieuw hoofdstuk. Dank aan iedereen voor jullie steun gedurende deze reis.”