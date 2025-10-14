OFFICIEEL Nieuwe ploegmaat voor Evenepoel komt van bij Lotto Cycling Team

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft de komst van Jarrad Drizners bevestigd als zevende aanwinst voor het seizoen 2026. De 26-jarige Australiër zal ingezet worden als lead-out in de sprinttrein, met een ondersteunende rol voor Jordi Meeus en Danny van Poppel.

Drizners komt over van Lotto Cycling Team, waar hij de afgelopen vier seizoenen actief was. Als voormalig Australisch kampioen bij de beloften heeft hij zich ontwikkeld tot een betrouwbare renner in de sprintvoorbereiding. Zijn kwaliteiten situeren zich vooral in het positioneren van sprinters in hectische finales. De ploeg omschrijft hem als snel, taai en tactisch sterk.

Instinct

Zak Dempster, sportief verantwoordelijke bij Red Bull-BORA-hansgrohe, licht de keuze toe. “Jarrad is een renner met een zeer duidelijk besef van zijn rol en een scherp tactisch instinct,” aldus Dempster in een officiële mededeling aan onze redactie. “Iemand die stabiliteit brengt in de ploeg en onze snelle mannen perfect kan positioneren.”

Volgens Dempster past Drizners qua mentaliteit en ervaring uitstekend binnen de structuur van het team. “Zijn inzet, ervaring en ingesteldheid sluiten perfect aan bij onze ploeg. We zijn blij dat we hem vanaf volgend seizoen mogen verwelkomen”, verklaarde hij.

Rol binnen sprinttrein

Drizners zal in 2026 deel uitmaken van de sprintkern rond Jordi Meeus en Danny van Poppel. Zijn taak bestaat uit het voorbereiden van de eindsprint, waarbij hij de kopmannen in ideale positie moet brengen. De ploeg ziet hem als een sleutelrenner in de sprintetappes van het komende seizoen.

De Australiër reageerde enthousiast op zijn transfer. “Ik ben echt blij dat ik vanaf 2026 deel mag uitmaken van Red Bull-BORA-hansgrohe”, zei Drizners. “En dankbaar voor het vertrouwen van het team. Ik ben klaar om een volgende stap te zetten in mijn carrière en kijk ernaar uit om te werken voor zulke sterke leiders.”

Met deze aanwinst vervolledigt Red Bull-BORA-hansgrohe haar sprintstructuur voor het nieuwe seizoen. Drizners voegt zich bij een groep ervaren renners die de ploeg zal ondersteunen in diverse wedstrijdtypes.