OFFICIEEL Team Picnic PostNL trekt in één klap twee Belgische renners aan

Team Picnic PostNL kondigt de komst aan van Milan De Ceuster en Lennes Jacobs, die vanaf 2026 deel zullen uitmaken van het Development-programma. Beide renners worden opgenomen met het oog op verdere doorgroei binnen de ploegstructuur.

Milan De Ceuster: sprintkracht en klassiekersprofiel

Milan De Ceuster, actief bij Lotto Development Team sinds 2024, heeft zich in 2025 onderscheiden met onder meer een overwinning in Dorpenomloop Rucphen en de eindzege in de Ronde van Vlaams-Brabant. Hij eindigde in elke etappe van die ronde in de top tien.

De Ceuster sluit zich in 2026 aan bij het Development-programma van Team Picnic PostNL en stroomt daarna door naar het Men’s programma tot en met 2028. Over zijn keuze is hij duidelijk. “Wat mij aansprak bij Team Picnic PostNL is de filosofie van ‘Keep Challenging’, dat voortdurende streven naar verbetering past perfect bij mijn visie op wielrennen en persoonlijke groei”, klinkt het in een officiële mededeling aan onze redactie.

Hoofdcoach Rudi Kemna licht de transfer toe. “Milan is een opwindende sprinter, iemand met de snelheid om wedstrijden af te maken en de kwaliteiten om een sleutelrol te spelen in een lead-out. We willen hem helpen zijn sprinttechniek en koersinzicht verder te verfijnen.”

Lennes Jacobs: klimmer met aanvallende ingesteldheid

Lennes Jacobs heeft zich in 2024 en 2025 ontwikkeld via wegwedstrijden en veldrijden. Hij behaalde onder meer een podiumplaats in Dublin tijdens een wereldbeker veldrijden en won de Course de Côte Couvin Junior na een krachtige eindsprint bergop.

Jacobs zal tot eind 2027 deel uitmaken van het Development-programma. Hij benadrukt het vertrouwen dat hij voelt binnen de ploeg. “Wat mij meteen opviel was het vertrouwen dat het team geeft; ze bouwen stap voor stap met hun eigen talenten iets sterks op, en dat sprak mij erg aan.”

Coach Kemna ziet potentieel. “Lennes is een fascinerend talent dat de overstap maakte van veldrijden naar de weg en direct onze aandacht trok. Hij brengt een aanvallende mentaliteit en een pure klimmersbouw mee die veelbelovend is.”

Team Picnic PostNL bevestigt met deze aanwinsten haar langetermijnvisie op talentontwikkeling en versterkt haar positie binnen het internationale opleidingscircuit.