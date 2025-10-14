Soudal Quick-Step speelt belangrijke troefkaart uit in Tour of Holland

Soudal Quick-Step speelt belangrijke troefkaart uit in Tour of Holland
Soudal Quick-Step heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour of Holland, die vandaag van start gaat. De ploeg zet in op sprinter Tim Merlier, die zijn seizoen afsluit met deze zesdaagse rittenkoers.

Tim Merlier, met vijftien overwinningen dit seizoen, is volgens de ploeg “de beste en meest succesvolle sprinter van het seizoen”. Hij zal in Nederland nog één keer van start gaan in het shirt van Soudal Quick-Step dit seizoen. Merlier krijgt ondersteuning van onder andere Ayco Bastiaens, Yves Lampaert, Pepijn Reinderink en Bert Van Lerberghe.

De Tour of Holland bestaat uit zes etappes, waaronder een korte proloog in de avond, een individuele tijdrit op donderdag, twee sprintritten, een heuvelachtige rit met de Cauberg en een slotrit met aankomst op de VAM-Berg.

Evenwichtige ploeg voor gevarieerd parcours

Naast Merlier is ook Ethan Hayter opgenomen in de selectie. Hayter, Brits kampioen tijdrijden en eerder dit seizoen podiumrijder in de Tour of Belgium, wordt gezien als een troef voor de tijdritten en geaccidenteerde ritten.

Sportdirecteur Tom Steels ziet dit niet als een eindeseizoenswedstrijd. “We kijken uit naar deze nieuwe rittenkoers, die wat atypisch is. Er zit van alles in: bijna 20 kilometer tijdrit, de VAM-Berg, kansen voor sprinters en zelfs wat gravel”, vertelt hij in een mededeling van de ploeg aan onze redactie.

Dagsuccessen

“We hebben een goed team, dat mee kan doen op het vlakke met Tim, maar ook Ethan, Yves en Pepijn kunnen iets moois laten zien op dit terrein. Het vertrouwen is er dat we onze stempel kunnen drukken op de Tour of Holland”, besluit hij.

De Tour of Holland biedt Soudal Quick-Step de gelegenheid om het seizoen af te sluiten met een sterke prestatie. De ploeg mikt op dagsucces in de sprintetappes en een goede klassering in de tijdritten en heuvelritten.

