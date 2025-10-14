Tim Merlier haalt anekdote boven over de slechte verliezer in Remco Evenepoel

Naar aanleiding van het vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step, delen ploeggenoten hun ervaringen over hem. Tim Merlier bracht een anekdote naar voren die een opvallend aspect van Evenepoels karakter illustreert.

Tijdens een zomertraining met de ploeg werd de groep opgedeeld in klimmers en niet-klimmers. “Tijdens zware trainingen verdelen we ons soms in twee groepen: de klimmers en de niet-klimmers”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Inhalen

Na een afdaling stopten de klimmers kort voor een plaspauze, terwijl de andere groep doorreed. “Remco wilde ons met zijn groep inhalen, maar wij zijn beginnen ronddraaien zodat ze uiteindelijk niet meer bij ons zijn geraakt.”

Het incident leidde tot een geanimeerde sfeer aan tafel, maar liet ook iets zien van Evenepoels competitieve aard. “Dat zorgde achteraf aan tafel uiteraard voor hilariteit, maar je zag dat Remco in zichzelf toch serieus zat te froeten”, aldus Merlier.

Slechte verliezer

De karaktereigenschap van Evenepoel als slechte verliezer wordt door meerdere ploegmaats bevestigd. Iljo Keisse stelde eerder het volgende. “Hij zou het kot afbreken als hij een keer niet wint.” Deze uitspraak sluit aan bij de observatie van Merlier, die het gedrag van Evenepoel tijdens de training als tekenend beschouwt.





Het vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step markeert het einde van een periode waarin hij uitgroeide tot een centrale figuur binnen het team. Het zal bijzonder worden om de ploeg in actie te zien, zonder Evenepoel in de kijker.