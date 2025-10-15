Mathieu van der Poel zorgt voor teleurstelling in Nederland: "Helaas"

21 jaar na de laatste editie is de Ronde van Nederland nieuw leven ingeblazen. De beste Nederlander staat wel niet aan de start in de Tour of Holland.

In 2004 werd de laatste editie van de Ronde van Nederland georganiseerd, die 44 edities had. Met de ZLM Tour bleef er wel nog een rittenkoers in Nederland, al was er dit jaar geen editie door een gebrek aan politiebegeleiding door een NAVO-top.

Met de Tour of Holland werd de Ronde van Nederland nieuw leven ingeblazen, het idee kwam van Visma-Lease a Bike. Rond elke etappe is er ook een thema, de tijdrit op dag drie staat in het teken van Vincent van Gogh.

Geen Van der Poel in de Tour of Holland

Met toppers zoals Tim Merlier, Olav Kooij en Arnaud De Lie kan de Tour of Holland ook rekenen op een mooi deelnemersveld. De beste Nederlander van de afgelopen jaren, Mathieu van der Poel, is er niet.

"Of we Mathieu van der Poel aan de start wilden? Natuurlijk", zegt mediaverantwoordelijke Dimitri Bonthuis bij Sporza. "We hebben zijn vader Adrie aan de start gekregen als ambassadeur, maar helaas is Mathieu niet meegekomen op zijn bagagedrager."

Al is er ook begrip voor Van der Poel, want de Tour of Holland wordt heel laat op het seizoen gereden, de Nederlander kwam al sinds half september niet meer in actie. "Maar het zou fantastisch zijn als we hem in de toekomst wel kunnen verwelkomen."