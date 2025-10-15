"Soms wat bot, maar...": Lampaert en Steels schetsen hoe Evenepoel écht is

"Soms wat bot, maar...": Lampaert en Steels schetsen hoe Evenepoel écht is

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel reed de voorbije zeven seizoenen voor Soudal Quick-Step. Zij kennen de olympische kampioen door en door en zien ook een andere kant van hem.

Bij Soudal Quick-Step reed Remco Evenepoel sinds 2019, ploegmaat Yves Lampaert en ploegleider Tom Steels kennen hem door en door. Zij kunnen dan ook een beeld schetsen van wie Evenepoel echt is.

"Hij komt wat bot over in de media, maar heb je hem alleen bij je, dan is hij echt een hele lieve jongen", zegt Lampaert bij Sporza Daily. "Remco is een sfeermaker en iemand die een ploeg op scherp kan stellen. Dat heeft hij misschien meegenomen uit het voetbal."

Evenepoel kreeg tegenwind bij Soudal Quick-Step

Ploegleider Tom Steels zag ook dat Evenepoel als kopman altijd zijn verantwoordelijkheid nam.  "'Vandaag is het voor mij en win ik': veel renners spreken dat niet uit, hij wel. En 7 op 10 keer was het ook prijs."

"Hij is heel aanwezig, zeer assertief. Een stille kopman is hij niet." Maar bij Soudal Quick-Step kreeg Evenepoel ook af en toe tegenwind en zeiden ze hem waarop het stond. "Het werkte in beide richtingen en hij is opgegroeid in een ploeg zonder al te veel jaknikkers."

"Die mensen hebben hem begeleid in het proces hoe hij zich moest gedragen in het peloton. Dat is een meerwaarde geweest", besluit Steels nog. Het zorgde ervoor dat Evenepoel uitgroeide tot de kampioen die hij vandaag is. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Van der Poel en Pogacar zijn hyperdominant: waanzinnige statistiek legt pijnpunt bloot

Van der Poel en Pogacar zijn hyperdominant: waanzinnige statistiek legt pijnpunt bloot

20:30
"Hij zal gulzig zijn": Paul Herygers zegt waarom hij niet twijfelt aan Thibau Nys

"Hij zal gulzig zijn": Paul Herygers zegt waarom hij niet twijfelt aan Thibau Nys

19:00
"Dit jaar zag ik dat écht": moeder van Tadej Pogacar doet openhartige bekentenis

"Dit jaar zag ik dat écht": moeder van Tadej Pogacar doet openhartige bekentenis

18:30
📷 Tom Boonen blaast 45 kaarsjes uit: vriendin Wiebeke zet hem in de bloemetjes met lofzang Naast de fiets

📷 Tom Boonen blaast 45 kaarsjes uit: vriendin Wiebeke zet hem in de bloemetjes met lofzang

18:00
🎥 Merlier knalt naar 16de zege van het seizoen, Del Toro brengt UAE dichter bij 100 overwinningen

🎥 Merlier knalt naar 16de zege van het seizoen, Del Toro brengt UAE dichter bij 100 overwinningen

17:06
Geen ploegmaat van Evenepoel: Red Bull-BORA-hansgrohe ziet hardrijder naar concurrent vertrekken

Geen ploegmaat van Evenepoel: Red Bull-BORA-hansgrohe ziet hardrijder naar concurrent vertrekken

16:30
Pogacar of Merckx de allergrootste? Contador is klaar en duidelijk

Pogacar of Merckx de allergrootste? Contador is klaar en duidelijk

16:00
'Toon Aerts blijft bij Lotto, maar dat is slecht nieuws voor andere renner'

'Toon Aerts blijft bij Lotto, maar dat is slecht nieuws voor andere renner'

15:00
Van der Poel en Van Aert soms, Pogacar altijd: "Zie je bij geen enkele andere renner"

Van der Poel en Van Aert soms, Pogacar altijd: "Zie je bij geen enkele andere renner"

14:00
Veldrijden boven wegwielrennen: Kuypers verklaart zijn keuze voor ploeg van Iserbyt en Vanthourenhout

Veldrijden boven wegwielrennen: Kuypers verklaart zijn keuze voor ploeg van Iserbyt en Vanthourenhout

13:30
Onvermijdelijk: het doek valt voor WorldTour-ploeg met enkele Belgen

Onvermijdelijk: het doek valt voor WorldTour-ploeg met enkele Belgen

13:00
Mathieu van der Poel zorgt voor teleurstelling in Nederland: "Helaas"

Mathieu van der Poel zorgt voor teleurstelling in Nederland: "Helaas"

12:30
"Brengt geen bal op": Herygers heeft opvallend advies voor revaliderende Iserbyt

"Brengt geen bal op": Herygers heeft opvallend advies voor revaliderende Iserbyt

12:00
'Vertrek van Girmay kan zware gevolgen hebben voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

'Vertrek van Girmay kan zware gevolgen hebben voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

11:00
Wonderkind uit Frankrijk verrast en wil eerst liever Belgisch dan Frans monument winnen

Wonderkind uit Frankrijk verrast en wil eerst liever Belgisch dan Frans monument winnen

14/10
🎥 Extra motivatie voor Merlier? Magnier zorgt met nieuwe zege voor opvallend duel bij Soudal Quick-Step

🎥 Extra motivatie voor Merlier? Magnier zorgt met nieuwe zege voor opvallend duel bij Soudal Quick-Step

10:00
"Het is niet goed": Patrick Lefevere sukkelt met zijn gezondheid

"Het is niet goed": Patrick Lefevere sukkelt met zijn gezondheid

09:00
Opvallend gerucht over coaching van Remco Evenepoel doet de ronde

Opvallend gerucht over coaching van Remco Evenepoel doet de ronde

14/10
"Veel gelachen samen": gedwongen afscheid valt Thibau Nys zwaar

"Veel gelachen samen": gedwongen afscheid valt Thibau Nys zwaar

08:30
"Niet mijn keuze": Lidl-Trek stuurde Mattias Skjelmose met blessure naar China

"Niet mijn keuze": Lidl-Trek stuurde Mattias Skjelmose met blessure naar China

08:00
'Alpecin-Deceuninck trekt aan de mouw van Belgische sprinter'

'Alpecin-Deceuninck trekt aan de mouw van Belgische sprinter'

07:30
Supermens? Urska Zigart vertelt honderduit over de kleine kantjes van Tadej Pogacar

Supermens? Urska Zigart vertelt honderduit over de kleine kantjes van Tadej Pogacar

07:00
Remco Evenepoel wacht op cruciale factor om keuze te maken

Remco Evenepoel wacht op cruciale factor om keuze te maken

14/10
Is dat wel realistisch? Jonathan Milan doet Lidl-Trek opkijken met doelstellingen voor 2026

Is dat wel realistisch? Jonathan Milan doet Lidl-Trek opkijken met doelstellingen voor 2026

21:30
📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders

📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders

14/10
Demi Vollering trekt nog maar eens haar conclusies en blikt vooruit op volgend seizoen

Demi Vollering trekt nog maar eens haar conclusies en blikt vooruit op volgend seizoen

14/10
Amateur die Pogacar klopte zit met een probleem: "Ik voel me een beetje schuldig"

Amateur die Pogacar klopte zit met een probleem: "Ik voel me een beetje schuldig"

14/10
Tim Wellens bekent: voor de start van het WK Gravel had hij plannetje gesmeed met andere renner

Tim Wellens bekent: voor de start van het WK Gravel had hij plannetje gesmeed met andere renner

14/10
Millimetersprint, maar Belgische overwinning in Sluitingsprijs: "Was zeker van mijn stuk"

Millimetersprint, maar Belgische overwinning in Sluitingsprijs: "Was zeker van mijn stuk"

14/10
Tim Merlier haalt anekdote boven over de slechte verliezer in Remco Evenepoel

Tim Merlier haalt anekdote boven over de slechte verliezer in Remco Evenepoel

14/10
Jasper Stuyven onthult hoe ze bij Lidl-Trek reageerden op zijn vertrek naar Quick-Step

Jasper Stuyven onthult hoe ze bij Lidl-Trek reageerden op zijn vertrek naar Quick-Step

14/10
📷 "Dromen gerealiseerd": Renner van Decathlon AG2R houdt het voor bekeken

📷 "Dromen gerealiseerd": Renner van Decathlon AG2R houdt het voor bekeken

14/10
Twee renners van Visma Lease a Bike betrokken bij zware valpartij

Twee renners van Visma Lease a Bike betrokken bij zware valpartij

14/10
📷 Tom Pidcock doet heel duidelijke aankondiging na afsluiter in Lombardije en WK Gravel

📷 Tom Pidcock doet heel duidelijke aankondiging na afsluiter in Lombardije en WK Gravel

14/10
OFFICIEEL Nieuwe ploegmaat voor Evenepoel komt van bij Lotto Cycling Team

OFFICIEEL Nieuwe ploegmaat voor Evenepoel komt van bij Lotto Cycling Team

14/10
🎥 Ondanks zware valpartij in slot: opnieuw overwinning voor Soudal Quick-Step

🎥 Ondanks zware valpartij in slot: opnieuw overwinning voor Soudal Quick-Step

14/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Tim Merlier Mathieu Van Der Poel Urska Zigart Jasper Stuyven Paul Herygers Wout Van Aert Patrick Lefevere Gerben Thijssen Brent Van Moer Mattias Skjelmose Arnaud Démare Eli Iserbyt Biniam Girmay Alberto Contador Velasco Thomas Pidcock Gerben Kuypers Daniel McLay Toon Aerts

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved