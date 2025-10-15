"Soms wat bot, maar...": Lampaert en Steels schetsen hoe Evenepoel écht is

Remco Evenepoel reed de voorbije zeven seizoenen voor Soudal Quick-Step. Zij kennen de olympische kampioen door en door en zien ook een andere kant van hem.

Bij Soudal Quick-Step reed Remco Evenepoel sinds 2019, ploegmaat Yves Lampaert en ploegleider Tom Steels kennen hem door en door. Zij kunnen dan ook een beeld schetsen van wie Evenepoel echt is.

"Hij komt wat bot over in de media, maar heb je hem alleen bij je, dan is hij echt een hele lieve jongen", zegt Lampaert bij Sporza Daily. "Remco is een sfeermaker en iemand die een ploeg op scherp kan stellen. Dat heeft hij misschien meegenomen uit het voetbal."

Evenepoel kreeg tegenwind bij Soudal Quick-Step

Ploegleider Tom Steels zag ook dat Evenepoel als kopman altijd zijn verantwoordelijkheid nam. "'Vandaag is het voor mij en win ik': veel renners spreken dat niet uit, hij wel. En 7 op 10 keer was het ook prijs."

"Hij is heel aanwezig, zeer assertief. Een stille kopman is hij niet." Maar bij Soudal Quick-Step kreeg Evenepoel ook af en toe tegenwind en zeiden ze hem waarop het stond. "Het werkte in beide richtingen en hij is opgegroeid in een ploeg zonder al te veel jaknikkers."

"Die mensen hebben hem begeleid in het proces hoe hij zich moest gedragen in het peloton. Dat is een meerwaarde geweest", besluit Steels nog. Het zorgde ervoor dat Evenepoel uitgroeide tot de kampioen die hij vandaag is.