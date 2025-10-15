Van der Poel en Pogacar zijn hyperdominant: waanzinnige statistiek legt pijnpunt bloot

Van der Poel en Pogacar zijn hyperdominant: waanzinnige statistiek legt pijnpunt bloot
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met de Ronde van Lombardije is afgelopen zaterdag ook het laatste monument van het jaar gereden. Voor de vijfde keer op rij mocht Tadej Pogacar zegevieren.

Vijf op een rij in een monument. Niemand deed het Tadej Pogacar eerder al voor. De Sloveen won dit jaar ook de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. In Milaan-Sanremo werd hij derde, in Parijs-Roubaix tweede. 

De twee monumenten die Pogacar dit jaar niet op zijn naam schreef, werden gewonnen door Mathieu van der Poel. De Nederlander won al voor de derde keer op rij Parijs-Roubaix, Milaan-Sanremo won hij ook al in 2023. 

Van der Poel en Pogacar laten bijna niets liggen in de monumenten

Sinds die eerste zege van Van der Poel in Milaan-Sanremo zijn er vijftien monumenten gereden. Zes keer mocht Van der Poel zegevieren, Tadej Pogacar doet met zeven zeges nog net iets beter. Samen scoren ze dertien op vijftien. 

Enkele Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik 2023 en Jasper Philipsen in Milaan-Sanremo 2024 slaagden er in om Pogacar en Van der Poel van de zege te houden. En ook dan hadden ze kunnen winnen. 

Pogacar brak zijn pols bij een val in L-B-L van 2023, Van der Poel reed in dienst van Philipsen in Milaan-Sanremo. Het toont nog maar eens aan hoe dominant Pogacar en Van der Poel zijn en hoe weinig spanning er vaak is. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

"Dit jaar zag ik dat écht": moeder van Tadej Pogacar doet openhartige bekentenis

"Dit jaar zag ik dat écht": moeder van Tadej Pogacar doet openhartige bekentenis

18:30
Van der Poel en Van Aert soms, Pogacar altijd: "Zie je bij geen enkele andere renner"

Van der Poel en Van Aert soms, Pogacar altijd: "Zie je bij geen enkele andere renner"

14:00
Mathieu van der Poel zorgt voor teleurstelling in Nederland: "Helaas"

Mathieu van der Poel zorgt voor teleurstelling in Nederland: "Helaas"

12:30
Pogacar of Merckx de allergrootste? Contador is klaar en duidelijk

Pogacar of Merckx de allergrootste? Contador is klaar en duidelijk

16:00
"Soms wat bot, maar...": Lampaert en Steels schetsen hoe Evenepoel écht is

"Soms wat bot, maar...": Lampaert en Steels schetsen hoe Evenepoel écht is

20:00
"Hij zal gulzig zijn": Paul Herygers zegt waarom hij niet twijfelt aan Thibau Nys

"Hij zal gulzig zijn": Paul Herygers zegt waarom hij niet twijfelt aan Thibau Nys

19:00
📷 Tom Boonen blaast 45 kaarsjes uit: vriendin Wiebeke zet hem in de bloemetjes met lofzang Naast de fiets

📷 Tom Boonen blaast 45 kaarsjes uit: vriendin Wiebeke zet hem in de bloemetjes met lofzang

18:00
🎥 Merlier knalt naar 16de zege van het seizoen, Del Toro brengt UAE dichter bij 100 overwinningen

🎥 Merlier knalt naar 16de zege van het seizoen, Del Toro brengt UAE dichter bij 100 overwinningen

17:06
Geen ploegmaat van Evenepoel: Red Bull-BORA-hansgrohe ziet hardrijder naar concurrent vertrekken

Geen ploegmaat van Evenepoel: Red Bull-BORA-hansgrohe ziet hardrijder naar concurrent vertrekken

16:30
'Toon Aerts blijft bij Lotto, maar dat is slecht nieuws voor andere renner'

'Toon Aerts blijft bij Lotto, maar dat is slecht nieuws voor andere renner'

15:00
Veldrijden boven wegwielrennen: Kuypers verklaart zijn keuze voor ploeg van Iserbyt en Vanthourenhout

Veldrijden boven wegwielrennen: Kuypers verklaart zijn keuze voor ploeg van Iserbyt en Vanthourenhout

13:30
Onvermijdelijk: het doek valt voor WorldTour-ploeg met enkele Belgen

Onvermijdelijk: het doek valt voor WorldTour-ploeg met enkele Belgen

13:00
"Brengt geen bal op": Herygers heeft opvallend advies voor revaliderende Iserbyt

"Brengt geen bal op": Herygers heeft opvallend advies voor revaliderende Iserbyt

12:00
Supermens? Urska Zigart vertelt honderduit over de kleine kantjes van Tadej Pogacar

Supermens? Urska Zigart vertelt honderduit over de kleine kantjes van Tadej Pogacar

07:00
'Vertrek van Girmay kan zware gevolgen hebben voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

'Vertrek van Girmay kan zware gevolgen hebben voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

11:00
🎥 Extra motivatie voor Merlier? Magnier zorgt met nieuwe zege voor opvallend duel bij Soudal Quick-Step

🎥 Extra motivatie voor Merlier? Magnier zorgt met nieuwe zege voor opvallend duel bij Soudal Quick-Step

10:00
Amateur die Pogacar klopte zit met een probleem: "Ik voel me een beetje schuldig"

Amateur die Pogacar klopte zit met een probleem: "Ik voel me een beetje schuldig"

14/10
"Het is niet goed": Patrick Lefevere sukkelt met zijn gezondheid

"Het is niet goed": Patrick Lefevere sukkelt met zijn gezondheid

09:00
"Veel gelachen samen": gedwongen afscheid valt Thibau Nys zwaar

"Veel gelachen samen": gedwongen afscheid valt Thibau Nys zwaar

08:30
"Niet mijn keuze": Lidl-Trek stuurde Mattias Skjelmose met blessure naar China

"Niet mijn keuze": Lidl-Trek stuurde Mattias Skjelmose met blessure naar China

08:00
'Alpecin-Deceuninck trekt aan de mouw van Belgische sprinter'

'Alpecin-Deceuninck trekt aan de mouw van Belgische sprinter'

07:30
Is dat wel realistisch? Jonathan Milan doet Lidl-Trek opkijken met doelstellingen voor 2026

Is dat wel realistisch? Jonathan Milan doet Lidl-Trek opkijken met doelstellingen voor 2026

21:30
Wonderkind uit Frankrijk verrast en wil eerst liever Belgisch dan Frans monument winnen

Wonderkind uit Frankrijk verrast en wil eerst liever Belgisch dan Frans monument winnen

14/10
Demi Vollering trekt nog maar eens haar conclusies en blikt vooruit op volgend seizoen

Demi Vollering trekt nog maar eens haar conclusies en blikt vooruit op volgend seizoen

14/10
Opvallend gerucht over coaching van Remco Evenepoel doet de ronde

Opvallend gerucht over coaching van Remco Evenepoel doet de ronde

14/10
Tim Wellens bekent: voor de start van het WK Gravel had hij plannetje gesmeed met andere renner

Tim Wellens bekent: voor de start van het WK Gravel had hij plannetje gesmeed met andere renner

14/10
Millimetersprint, maar Belgische overwinning in Sluitingsprijs: "Was zeker van mijn stuk"

Millimetersprint, maar Belgische overwinning in Sluitingsprijs: "Was zeker van mijn stuk"

14/10
Jasper Stuyven onthult hoe ze bij Lidl-Trek reageerden op zijn vertrek naar Quick-Step

Jasper Stuyven onthult hoe ze bij Lidl-Trek reageerden op zijn vertrek naar Quick-Step

14/10
📷 "Dromen gerealiseerd": Renner van Decathlon AG2R houdt het voor bekeken

📷 "Dromen gerealiseerd": Renner van Decathlon AG2R houdt het voor bekeken

14/10
Remco Evenepoel wacht op cruciale factor om keuze te maken

Remco Evenepoel wacht op cruciale factor om keuze te maken

14/10
Twee renners van Visma Lease a Bike betrokken bij zware valpartij

Twee renners van Visma Lease a Bike betrokken bij zware valpartij

14/10
Een bridezilla met kinderwens? Urska Zigart doet boekje open over haar verlangens met Tadej Pogacar

Een bridezilla met kinderwens? Urska Zigart doet boekje open over haar verlangens met Tadej Pogacar

14/10
📷 Tom Pidcock doet heel duidelijke aankondiging na afsluiter in Lombardije en WK Gravel

📷 Tom Pidcock doet heel duidelijke aankondiging na afsluiter in Lombardije en WK Gravel

14/10
OFFICIEEL Nieuwe ploegmaat voor Evenepoel komt van bij Lotto Cycling Team

OFFICIEEL Nieuwe ploegmaat voor Evenepoel komt van bij Lotto Cycling Team

14/10
Tim Merlier haalt anekdote boven over de slechte verliezer in Remco Evenepoel

Tim Merlier haalt anekdote boven over de slechte verliezer in Remco Evenepoel

14/10
📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders

📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders

14/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Tim Merlier Mathieu Van Der Poel Urska Zigart Jasper Stuyven Paul Herygers Wout Van Aert Patrick Lefevere Gerben Thijssen Brent Van Moer Mattias Skjelmose Arnaud Démare Eli Iserbyt Biniam Girmay Alberto Contador Velasco Thomas Pidcock Gerben Kuypers Daniel McLay Toon Aerts

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved