Van der Poel en Pogacar zijn hyperdominant: waanzinnige statistiek legt pijnpunt bloot

Met de Ronde van Lombardije is afgelopen zaterdag ook het laatste monument van het jaar gereden. Voor de vijfde keer op rij mocht Tadej Pogacar zegevieren.

Vijf op een rij in een monument. Niemand deed het Tadej Pogacar eerder al voor. De Sloveen won dit jaar ook de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. In Milaan-Sanremo werd hij derde, in Parijs-Roubaix tweede.

De twee monumenten die Pogacar dit jaar niet op zijn naam schreef, werden gewonnen door Mathieu van der Poel. De Nederlander won al voor de derde keer op rij Parijs-Roubaix, Milaan-Sanremo won hij ook al in 2023.

Van der Poel en Pogacar laten bijna niets liggen in de monumenten

Sinds die eerste zege van Van der Poel in Milaan-Sanremo zijn er vijftien monumenten gereden. Zes keer mocht Van der Poel zegevieren, Tadej Pogacar doet met zeven zeges nog net iets beter. Samen scoren ze dertien op vijftien.

Enkele Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik 2023 en Jasper Philipsen in Milaan-Sanremo 2024 slaagden er in om Pogacar en Van der Poel van de zege te houden. En ook dan hadden ze kunnen winnen.





Pogacar brak zijn pols bij een val in L-B-L van 2023, Van der Poel reed in dienst van Philipsen in Milaan-Sanremo. Het toont nog maar eens aan hoe dominant Pogacar en Van der Poel zijn en hoe weinig spanning er vaak is.