Van der Poel en Van Aert soms, Pogacar altijd: "Zie je bij geen enkele andere renner"

Tadej Pogacar won van februari tot oktober en was een heel jaar op topniveau. In tegenstelling tot zijn concurrenten had Pogacar geen slechte periode.

Van de UAE Tour in februari tot de Ronde van Lombardije in oktober, Tadej Pogacar won bijna overal waar hij aan de start stond dit seizoen. Alleen in mei en augustus won hij niet, gewoon omdat Pogacar ook niet in actie kwam.

Behalve in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix werd Pogacar op zijn waarde geklopt, in Quebec had Pogacar een zeldzame mindere dag door ziekte. Voor de rest was Pogacar altijd en overal in topvorm.

Pogacar altijd in topvorm, Van der Poel en Van Aert soms

"Ik heb er met stijgende verbazing naar gekeken", zegt Paul Van Den Bosch, trainer van Thibau Nys, bij Sporza. "Dit is toch du jamais vu." Vooral omdat er bij Pogacar geen sprake is van verval. "Dat zie je bij geen enkele andere renner."

Alle andere toppers kenden wel eens een moeilijke periode. Van der Poel schitterde in het voorjaar, maar dan zijn er periodes waarin je hem niet ziet. Van Aert had het in de Giro ook moeilijk de eerste week.





"Vingegaard kiest bewust voor rittenkoersen en de Tour, maar staat elders niet op dat niveau. Pogacar is er élke keer", stelt Van Den Bosch nog. Het toont nog maar eens aan hoe uitzonderlijk Pogacar is.