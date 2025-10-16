📷 "Het is tijd om het te zeggen": Tosh Van der Sande (37) neemt afscheid

Tosh Van der Sande, die eind november 35 jaar wordt, hangt zijn fiets aan de haak. Dat heeft de ploegmaat van Wout van Aert zelf bekendgemaakt op zijn sociale media.

"Het is tijd om het te zeggen", begint Van der Sande zijn bericht. "De afgelopen jaren waren niet makkelijk, fysiek en mentaal, maar ik heb alles gegeven om de vreugde en passie terug te vinden die me in de eerste plaats verliefd op deze sport hebben gemaakt. En dat is gelukt."

"Maar mijn lichaam heeft me duidelijk gemaakt dat het tijd is om te stoppen. Toch kan ik alleen maar met immense trots terugkijken op veertien onvergetelijke jaren waarin ik op het hoogste niveau heb gestreden."

Van der Sande neemt afscheid van het peloton

"Ik heb tegen en naast de beste renners ter wereld gekoerst. Ik heb mijn droom geleefd en ik ben daar enorm dankbaar voor. Aan al mijn teamgenoten, staf en iedereen met wie ik heb gewerkt: ik hoop dat jullie met dezelfde glimlach terugkijken op onze tijd samen."

"Ik hoop dat ik, vooral in de latere jaren, wat ervaring heb kunnen delen en misschien een paar keer heb kunnen lachen. Een laatste boodschap aan de volgende generatie wielrenners: leef voor je sport, maar vergeet niet om erboven te leven."





"Verlies je niet in de cijfers, de wattages of de fietscomputer. Wielrennen gaat niet alleen over data; Het draait om instinct, moed en de liefde voor het rijden. Bedankt allemaal voor de steun, het gejuich, de strijd en het lachen. Tijd om een ​​andere versnelling in het leven te schakelen."