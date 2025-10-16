🎥 Lefevere vond hem 'speciale renner', maar Hayter doet Soudal Quick-Step alwéér vieren

Soudal Quick-Step is ook in de Tour of Holland onklopbaar. Na een ritzege van Ethan Hatyer in de proloog en Tim Merlier in de sprint, was Ethan Hayter alweer de beste tegen klok.

Op dag drie van de Tour of Holland stond er in Etten-Leur een tijdrit van 14,8 kilometer op het programma, met amper 18 hoogtemeters. De grote kanonnen waren dus opnieuw aan zet, na de korte proloog van vier kilometer in Den Haag.

Nederlander Daan Hoole zette de eerste richttijd neer, maar zag in het slot van de tijdrit nog vier renners zijn tijd verbeteren. Alec Segaert, Christophe Laporte, Jakob Söderqvist en de Britse kampioen Ethan Hayter.

De Brit haalde het uiteindelijk met vier seconden voorsprong op Söderqvist, de Zweed is ook de eerste achtervolger in het klassement op twee seconden van Hayter. Segaert is vierde op 24 seconden.

Vijfde zege van het seizoen voor Hayter

Voor Hayter is het al zijn vijfde zege in een tijdrit dit seizoen. Eerder was hij ook al de beste tegen de klok in de Baloise Belgium Tour, het Brits kampioenschap en de Ronde van Luxemburg. Nu dus twee keer in de Tour of Holland.

In juni noemde Patrick Lefevere Hayter nog "een speciale renner". De Brit rijdt in een rit in lijn altijd achteraan het peloton en daar had Lefevere het moeilijk mee. "Persoonlijk krijg ik er de kriebels van", zei Lefevere nog over Hayter.

