🎥 Meteen prijs! Toon Aerts en Lucinda Brand mogen zegevieren in Ardooie

Na de opener in Meulebeke stond donderdag in Ardooie de tweede Belgische cross van het seizoen op het programma. Toon Aerts en Lucinda Brand mochten zegevieren.

Afgelopen weekend waren er geen crossen in België, veel veldrijders stonden afgelopen zondag aan de start van het WK gravel. Ook Toon Aerts, hij werd dertiende en reed in Ardooie zijn eerste cross van het seizoen.

Het werd een gesloten cross in Ardooie, met een kopgroep van maar liefst elf renners die de slotronde indoken. Uiteindelijk slaagden Vanthourenhout en Aerts er toch in om een klein kloofje te slaan, zij streden voor de overwinning.

Aerts maakte er een lange sprint van en trok aan het langste eind. Meteen prijs dus voor Aerts in zijn eerste cross van het seizoen. Na vorig seizoen in Otegem is dit pas zijn tweede zege sinds zijn comeback.

Brand wint in Ardooie

Ook bij de vrouwen bleef het lang een gesloten cross, tot de slotronde. Lucinda Brand, die al een paar keer had geprobeerd, zette zich op kop en reed meter per meter weg van de concurrentie.

Brand haalde het met acht seconden voorsprong op Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle, de Nederlandse Inge van der Heijden mocht mee op het podium, zij kwam binnen op 14 seconden van Brand.