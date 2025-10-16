"Dat geef ik toe": Urska Zigart moet iets opbiechten over vele zeges van Tadej Pogacar

Met solo's in de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, het WK en de Ronde van Lombardije domineerde Tadej Pogacar het wielrennen in 2025. Kan Pogacar zijn verloofde Urska Zigart nog verbazen?

Drie monumenten (Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije), vier ritten en het eindklassement in de Tour, het EK, het WK, Strade Bianche en de Waalse Pijl. De zeges van Tadej Pogacar in 2025 waren allemaal indrukwekkend.

De Sloveen won bijna overal waar hij aan de start stond, in zijn laatste vier koersen kwam hij telkens alleen over de meet na een solo van minstens twintig kilometer. Op het EK vertrok Pogacar zelfs op 75 kilometer van de streep.

Wennen de zeges van Pogacar bij Zigart?

Het verbaasde niemand dat Pogacar de Ronde van Lombardije solo won. Maar wat met zijn verloofde Urska Zigart? Zij leeft samen met Pogacar en ziet hoeveel hij moet trainen om al die solo's te kunnen afwerken.

"Ik zie hoeveel trainingsarbeid hij erin stopt – iets wat z’n concurrenten uiteraard ook doen – en merk van dichtbij hoe snel hij rijdt en hoe goed hij zich voelt wanneer hij naar de koers vertrekt. Dan verrassen die resultaten me niet", zegt Zigart bij HLN.

Toch vindt ze niet dat het vanzelfsprekend mag beschouwd worden dat Pogacar altijd wint, want het kan altijd de laatste keer zijn. "We proberen er niet aan te wennen... al is dat soms moeilijk, dat geef ik toe."