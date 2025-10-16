Duidelijke boodschap voor de jeugd: Pauwels en Keisse steunen Van der Sande

Steeds meer jonge renners krijgen het mentaal moeilijk. Ze verliezen zich in een te grote obsessie met wattages en calorieën en haken daardoor sneller af.

In het afscheidsbericht van Tosh Van der Sande, renner van Visma-Lease a Bike, sprong een opvallende passage in het oog. Hij richtte zich naar jonge renners en had een duidelijk advies voor hen.

"Een laatste boodschap aan de volgende generatie wielrenners: leef voor je sport, maar vergeet niet om ook buiten de sport te leven. Verlies jezelf niet in de cijfers, de wattages of de fietscomputer."

"Wielrennen draait niet alleen om data, maar ook om instinct, moed en de liefde voor het fietsen", besloot Van der Sande. Een boodschap die ook enkele ex-collega's nog eens werd herhaald.

"Heel mooi en heel juist!", stelde Belgisch bondscoach Serge Pauwels. Ook Iljo Keisse, sinds drie jaar ploegleider bij Soudal Quick-Step, benadrukte nog eens het belang van de boodschap van Van der Sande.





"Proficiat met je carrière en groot gelijk met je wijze raad voor de jonge generatie en de generatie die daarop volgt!", schrijft Keisse. Vanuit hun job zien Keisse en Pauwels dan ook dat jonge renners zich soms verliezen in de cijfers.