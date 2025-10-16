"Een beetje frustrerend": toch nog een andere ploeg voor Toon Aerts?

Toon Aerts heeft in Ardooie meteen zijn eerste cross van het seizoen gewonnen. Hij wacht wel nog altijd op goed nieuws van Lotto over volgend wegseizoen.

Na een mooi seizoen op de weg en een dertiende plaats op het WK gravel, begon Toon Aerts in de Kermiscross in Ardooie aan zijn seizoen in het veld. En het was meteen prijs voor Aerts, hij klopte Vanthourenhout in de sprint.

Een mooie start van het seizoen dus, Aerts lijkt nu al de vruchten te plukken van zijn seizoen op de weg bij Lotto. Of daar volgend seizoen een vervolg op komt, dat kan Aerts nog altijd niet met zekerheid zeggen.

Kan Toon Aerts bij Lotto blijven?

"Het is nog een klein vraagteken voor mij, al zijn dagen zoals vandaag zeker niet slecht naar volgend jaar toe. Hoe raar dat ook moet klinken, dat ik via de cross nog een contract voor op de weg kan versieren", zei Aerts bij Sporza.

Aerts krijgt wel nog altijd goede signalen van Lotto, dat intussen een fusiedossier met Intermarché-Wanty heeft ingediend bij de UCI. De Internationale Wielerunie moet nu nog groen licht geven voor die fusie.





"Er is nog niets zeker en dat is ook een beetje frustrerend op dit moment, maar ik heb er alle begrip voor dat het niet sneller kan gaan. Als het niet zo is, dan zullen er zich wel andere opties aanbieden", besloot Aerts nog.