Evenepoel vertelt Lefevere de waarheid: "Kan dat alleen maar zeggen"
De relatie tussen Patrick Evenepoel en Patrick Lefevere was niet altijd even goed. Toch is het respect van Evenepoel voor Lefevere nog altijd groot.

Na zeven jaar vertrekt Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step, vanaf 2026 rijdt hij voor het Duitse Red Bull-BORA-hansgrohe. Daar wil Evenepoel zich nog verbeteren, wat hij bij The Wolfpack niet meer zag gebeuren. 

Patrick Evenepoel was voor het WK in Glasgow in 2023 kritisch en zei dat Soudal Quick-Step vier stappen vooruit moest zetten als ze Remco aan boord wilden houden. Volgens Patrick Evenepoel herhaalde hij daarmee enkel een uitspraak van zijn zoon. 

Respect van Evenepoel voor werk van Lefevere

Bij Lefevere viel dat uiteraard niet goed en dat begrijpt Evenepoel nu beter als manager van de juniorenploeg R.EV Cycling Team. "Ongelofelijk wat daar allemaal al bij komt kijken", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

Daardoor begrijpt Patrick Evenepoel nu beter wat de positie van Lefevere als manager allemaal inhield. "Ik kan alleen zeggen dat er van onze kant nog altijd een groot respect is naar Patrick toe."

Een jaar na het vertrek van Lefevere bij Soudal Quick-Step, is het nu dus ook de beurt aan Evenepoel. Door het aflopende contract van Evenepoel was er ook geen andere keuze, anders zou hij eind volgend jaar gratis de deur uitlopen. 

