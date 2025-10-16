Magnier drijft Visma-Lease a Bike tot wanhoop, maar heeft goed nieuws over Uijtdebroeks

Magnier drijft Visma-Lease a Bike tot wanhoop, maar heeft goed nieuws over Uijtdebroeks
Foto: © photonews

Paul Magnier laat geen kruimeltje liggen de laatste weken, de Fransman blijft winnen aan de lopende band. Onder meer Visma-Lease a Bike bleef zo opnieuw met lege handen achter.

Met een derde ritzege op rij blijft het perfecte rapport van Paul Magnier in de Ronde van Guangxi staan. De jonge Fransman heeft nu twaalf zeges in zijn laatste vijftien koersdagen, de concurrentie blijft dus vaak met lege handen achter. 

Ook Visma-Lease a Bike moest opnieuw tevreden zijn met een verre ereplaats. De jonge Duitser Niklas Behrens eindigde op de 29ste plaats en kwam als eerste van de Nederlandse ploeg over de streep. 

"We zijn de dag goed doorgekomen", zei ploegleider Jesper Mørkøv op de ploegwebsite. "Het was een warme, zware dag voor de renners. Belangrijk was dat we constant goed gepositioneerd zaten in het peloton en dat hebben we gedaan."

"Op het eind ging het tempo omhoog en hoopten we op een ander scenario dan een sprint, maar dat mocht niet baten. Toen verlegden we de focus naar Niklas, maar helaas raakte hij wat ingesloten in de sprint."

Uijtdebroeks doet het goed in Guangxi

"Onze mannen voor het klassement kwamen allemaal veilig over de meet. Daar ging het om vandaag. Cian (Uijtdebroeks, nvdr.) oogde wederom heel erg goed. We kijken heel erg uit naar de slotklim in de vijfde etappe."

Uijtdebroeks reisde zaterdag na de Ronde van Lombardije naar China, waar hij dinsdag aan de start stond. De eerste drie etappes kwam hij vlekkeloos door, net als het halve peloton staat Uijtdebroeks op een halve minuut van leider Magnier. 

Cian Uijtdebroeks

