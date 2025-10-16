"Merlier maakte zich zorgen": onklopbare Magnier onderging plotse transformatie

Paul Magnier is sinds half september niet meer te stoppen en rijgt de overwinningen aan elkaar. Al was dat in de eerste helft van het seizoen niet het geval.

Met een zege en een derde plaats in de Ster van Bessèges en tweede plaatsen in de Figueira Champions Classic, Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn was Paul Magnier sterk aan het seizoen begonnen.

Daarna zakte de jonge Fransman wat weg, in klassiekers zoals Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen zette hij geen goed resultaat neer. Bij Soudal Quick-Step wisten ze snel wat er aan de hand was.

Merlier waarschuwde te gespierde Magnier

Magnier had veel op intensiteit en explosiviteit getraind, maar te weinig op duurvermogen. Daardoor doofde de kaars van de Fransman snel uit tijdens de klassiekers, na de eerste beklimming van de Kemmelberg zakte Magnier erdoor in Gent-Wevelgem.

"Hij leek op een bodybuilder. Tim (Merlier, nvdr.) maakte zich zorgen en zei aan Paul dat hij er niet mocht in overdrijven", zegt Johan Molly, talentscout van Soudal Quick-Step en de ontdekker van Magnier, bij Sporza.





Na de klassiekers veranderde Magnier van trainer en kwam hij bij Frederik Broché terecht. In de Heistse Pijl begin juni kon Magnier na vier maanden eindelijk weer winnen. "Ik zag weer de scherpe en frisse Paul die ik ken. Hij was niet meer de bodybuilder van in het begin van het seizoen."