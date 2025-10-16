Moet Merlier vrezen voor Magnier? Soudal Quick-Step is klaar en duidelijk

Soudal Quick-Step heeft met Tim Merlier en Paul Magnier twee van de beste sprinters van het peloton in zijn rangen. Moet Merlier stilaan vrezen voor bedreiging van Magnier?

Met 17 overwinningen van Paul Magnier en 16 overwinningen van Tim Merlier bezet Soudal Quick-Step de tweede en derde plaats in de internationale zegestand van dit seizoen. Enkel Tadej Pogacar heeft nog meer zeges, de Sloveen won 20 keer.

Sprinters krijgen hun kans bij Soudal Quick-Step, met Alberto Dainese (Tudor) komt er volgend jaar zelfs nog een derde sprinter bij. Maar zijn ze bij Soudal Quick-Step niet bang dat er een interne strijd komt tussen Merlier en Magnier?

Merlier blijft nummer één bij Soudal Quick-Step

"Dat zal niet gebeuren, want Tim en Paul komen veel te goed overeen", zegt talentscout Johan Molly bij Sporza. Merlier verlengde zijn contract tot eind 2028, Magnier blijft ook nog twee jaar aan boord tot eind 2027.

En voorlopig blijft Merlier, die dit jaar twee ritten won in de Tour, de nummer één van Soudal Quick-Step. Met Merlier is er ook meer garantie dat hij toppers als Jasper Philipsen, Jonathan Milan en Olav Kooij klopt.





De tegenstand die Magnier klopte in Slovakijke, Kroatië en Guangxi is van een ander niveau. Ook al slaagde Magnier er ook al in om Jasper Philipsen te kloppen, dat deed hij dit jaar in de Elfstedenronde Brugge.