'Na het einde van Arkéa-B&B Hotels: Laurens Huys (27) vindt snel nieuwe ploeg'

Het Franse Arkéa-B&B Hotels verdwijnt volgend jaar uit het peloton. Laurens Huys (27) lijkt ondertussen wel een nieuwe ploeg te hebben gevonden.

De deadline voor het indienen van een licentie voor volgend seizoen bij de UCI lag op 15 oktober. En die haalde Arkéa-B&B Hotels niet. "Ik heb niets ingediend bij de UCI, omdat ik niets heb", zei ploegmanager Emmanuel Hubert bij AFP.

Hubert hoopt nog op een mirakel en een doorstart op een lager niveau, maar de leegloop was al een tijdje ingezet. Kopman Kévin Vauquelin, zevende in de Tour dit jaar, tekende een contract bij INEOS Grenadiers.

Ook twee Belgen hadden al eieren voor hun geld gekozen en een nieuwe ploeg gevonden voor 2026. Jenthe Biermans trekt naar het Franse Cofidis, Amaury Capiot naar het Australische Jayco-AlUla.

Laurens Huys vindt nieuwe Franse ploeg

Bij Laurens Huys (27), de derde Belg bij de mannenploeg, was het nog niet duidelijk waar zijn toekomst lag. Volgens DirectVelo heeft Huys onderdak gevonden bij de Franse continentale ploeg Nice Métropole Côte d'Azur.

De beste resultaten van Huys dateren al van enkele jaren geleden. In 2021 werd hij zesde in de Ronde van Hongarije, in 2022 werd hij zevende in de Ronde van Noorwegen. In 2023 werd Huys vanuit de vlucht achtste in de 15de etappe van de Giro.