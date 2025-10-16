Oproep aan Evenepoel, Van Aert en co vanuit opvallende hoek: "Kom af"

Van 22 tot 26 oktober wordt in Chili gestreden om regenboogtruien in het baanwielrennen. Voor de ploegenachtervolging wordt er in de toekomst gehoopt op enkele toppers van de weg.

Op de Olympische Spelen in Parijs werd België achtste in de ploegenachtervolging. Bij Groot-Brittannië reden onder meer wegrenners Ethan Vernon en Ethan Hayter mee, Italië kon rekenen op toppers Filippo Ganna en Jonathan Milan.

Voor Lindsay De Vylder, die vorig jaar wereldkampioen omnium werd, is het dan ook een droom om op de Spelen van 2028 in Los Angeles voor de medailles te kunnen strijden. De ploegenachtervolging is ook voor het BOIC heel belangrijk.

Van Aert en Evenepoel op de piste?

"Mochten we voor die selectie ook nog eens toppers van op de weg kunnen aantrekken, dan zou dat het perspectief richting de Spelen mooi maken", zegt De Vylder bij Sporza. Al wil De Vylder natuurlijk wel zelf zijn plaats behouden.

Toch denkt De Vylder dat het een unieke kans is voor enkele Belgen om een medaille te kunnen pakken op de Spelen. Op de weg slaagden enkel Remco Evenepoel, Wout van Aert, Greg Van Avermaet en Axel Merckx daarin.





"'Ik zou dus zeggen: 'Kom af als je je geroepen voelt.'" De Spelen worden in 2028 georganiseerd tussen van vrijdag 14 tot 30 juli, waardoor ze wellicht zullen samenvallen met de Tour.