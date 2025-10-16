Tim Merlier bezorgt Soudal Quick-Step mijlpaal, maar is kritisch voor organisatie

Tim Merlier heeft er nog maar eens een zege bijgedaan. In de Tour of Holland was hij in de eerste etappe nipt sneller dan Olav Kooij.

In de Ronde van Guangxi had Paul Magnier al het goede voorbeeld gegeven aan Tim Merlier met een tweede overwinning op rij, de Fransman had daardoor ook zestien zeges dit seizoen. Eén meer dan Merlier.

Hij bracht de stand enkele uren later opnieuw in evenwicht in de Tour of Holland. "Dit is de 50e overwinning voor onze ploeg. Voor ons is deze ronde nu al geslaagd. We hebben al twee keer gewonnen (Hayter won de proloog, nvdr.)."

"In de sprint was ik echt kapot. Het was heel zwaar, want ik ben een beetje uit conditie. Maar een overwinning is een overwinning. Ik zat de hele tijd op de limiet. Dat ik heb gewonnen komt meer door mijn timing dan door mijn benen."

Merlier niet tevreden met parcours Tour of Holland

De voormalige Europese kampioen, die zijn trui moest afgeven aan Tadej Pogacar, uitte wel nog kritiek op het parcours van de nieuwe rittenkoers. "Het was om eerlijk te zijn vooral een erg gevaarlijke etappe met veel obstakels."





"Het zorgde voor veel nervositeit in het peloton, dus ik ben niet alleen blij met de zege, maar ook dat ik heel ben gebleven." Donderdag staat er een tijdrit op het programma in de Tour of Holland.