Wat nu Lidl-Trek? Het onvermijdelijke is gebeurd met Mattias Skjelmose in China

Mattias Skjelmose heeft er de brui aan gegeven in de Ronde van Guangxi. De Deen stond met een hernia aan de start en kon niet meer verder.

Op het WK in Rwanda greep Mattias Skjelmose net naast een medaille en werd vierde, op het EK in Frankrijk werd hij zevende. Voor de Ronde van Lombardije was Skjelmose één van de favorieten voor het podium, maar hij gaf al snel op.

"Vrij vroeg in de koers ging mijn rughernia weer opspelen", zei de Deen bij Cyclingnews. "Ik had geen andere keuze dan af te stappen. Heel jammer. Ik keek enorm uit naar Lombardije. Het was mijn laatste grote doel."

Voor Skjelmose betekende het echter niet het einde van zijn seizoen, want Lidl-Trek liet hem naar China reizen voor de Ronde van Guangxi. "Waarom ik hier überhaupt ben? Geen idee, dit was niet mijn keuze", stelde Skjelmose.

Skjelmose geeft op in Ronde van Guangxi

De eerste twee etappes van de Ronde van Guangxi reed Skjelmose uit, hij eindigde als 83ste en 86ste en hij had ook nog geen tijd verloren. In de derde etappe, die weinig echte obstakels had, moest Skjelmose opgeven.

Van Lidl-Trek is er nog geen reactie over de opgave van Skjelmose in China. De status van de Deen bij de ploeg is ook onzeker, Lidl-Trek heeft namelijk Juan Ayuso aangetrokken als nieuwe klassementskopman.