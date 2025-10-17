🎥 Bekijk de beelden! Oeps, renner van Visma Lease a Bike vergist zich in volle finale... van finishlijn

Tijdens de tijdrit in Etten-Leur, onderdeel van de Tour of Holland, liep het voor een jonge renner van Visma Lease a Bike mis in de slotmeters. Jonas Kind Hoydahl vergiste zich in de aankomstzone en verloor kostbare seconden.

Tijdrit met misrekening voor Noors talent

Visma Lease a Bike biedt in deze rittenkoers kansen aan jonge renners om ervaring op te doen in het profpeloton. Onder hen bevinden zich de Noren Mikal Grimstad Uglehus en Jonas Kind Hoydahl. Laatstgenoemde, amper 19 jaar oud en recent verlengd bij het team, reed een degelijke tijdrit in Noord-Brabant.

Hoydahl zette een sterke prestatie neer over het vlakke parcours, dat technische bochten en natte stroken bevatte. In de eerste secties hield hij een strak tempo aan en bleef hij binnen de verwachte tijdsmarges. De jonge Noor leek op weg naar een solide eindtijd, tot het in de laatste hectometers fout liep.

Fout bij aankomst kost Hoydahl tijd

Op ongeveer 120 meter van de officiële aankomstlijn lag een markering op het asfalt. Hoydahl interpreteerde die ten onrechte als de finish. Hij stopte met trappen en begon al uit te bollen. Pas na het nemen van de laatste bocht merkte hij zijn vergissing op, maar toen was het tijdverlies al een feit.

Ondanks deze fout wist hij zijn tijdrit af te ronden in een competitieve chrono. In de eindrangschikking werd hij als 31e genoteerd, wat gezien de omstandigheden opmerkelijk genoemd mag worden. Zonder de vergissing had een hogere notering tot de mogelijkheden behoord.

De ploegleiding van Visma Lease a Bike gaf geen commentaar op het incident, maar het moment werd breed gedeeld op sociale media. Hoydahl zelf reageerde niet publiekelijk, al werd hij na afloop wel gespot in gesprek met stafleden. De Tour of Holland loopt nog enkele dagen door. Voor Hoydahl en zijn ploeg biedt dat ruimte voor sportieve revanche.

